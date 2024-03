Juve, Scanavino: “Fase complicata ma fiducia in Allegri”

(Adnkronos) –

La Juventus ha fiducia nell'allenatore Massimiliano Allegri nonostante la striscia estremamente negativa di risultati. L'amministratore delegato bianconero, Maurizio Scanavino, fa il punto della situazione aprendo i lavori al Business Forum organizzato dal club all'Allianz Stadium di Torino. "Questa stagione è iniziata con entusiasmo e con grande successo di risultati. In questo momento siamo in una fase un po' complicata. Sul campo a volte non siamo stati così brillanti, ma altre volte le prestazioni sono state molto positive e non siamo riusciti a ottenere quanto meritavamo", dice Scanavino. La Juventus ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime 8 giornate. Dal duello scudetto con l'Inter è scivolata in terza posizione e deve guardarsi le spalle, con il Bologna sempre più vicino. Al momento, nessuna news su eventuali trattative per il rinnovo del contratto di Allegri, legato alla Juve da un accordo fino al 2025. In caso di conferma, l'allenatore inizierebbe la prossima stagione con il contratto in scadenza. "Non ci abbattiamo, c'è grande fiducia nella squadra e nell'allenatore, tutti insieme stiamo lavorando per trovare la chiave per ripartire al più presto e centrare gli obiettivi della stagione in corso: la qualificazione in Champions League e il raggiungimento della Finale di Coppa Italia", dice l'ad indicando i traguardi da centrare. "Come società stiamo portando a termine l'aumento di Capitale, iniziativa fondamentale per porre le basi di un progetto di sostenibilità e competitività nel prossimo triennio", aggiunge. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)