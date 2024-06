Jovanotti a sopresa torna sul palco: “Ho mollato le stampelle” – Video

(Adnkronos) – "Da qualche giorno ho mollato le stampelle. Le ho appese al chiodo e sto andando meglio". Jovanotti sorprende tutti con un inaspettato ritorno sul palco al Festival of the Sun, organizzato dal produttore americano Rick Rubin. L'evento si è tenuto a Casole d'Elsa, vicino Siena, e ha visto il cantautore italiano riabbracciare per la prima volta il suo pubblico dopo l'incidente in bicicletta e la lunga riabilitazione. E su Instagram, Jovanotti ha condiviso tutto il suo entusiasmo e la gratitudine per essere tornato a esibirsi: "Il solstizio è l'inizio di una nuova estate, per me quello di questo 2024 è stato un vero inizio in tutti i sensi, perché ho salito i gradini di un piccolo palco con le mie gambe dopo tanti mesi. Non ho ancora recuperato tutto, ma la strada è quella buona e in qualche mese di lavoro ce la posso fare, e comunque vedere gente mi fa saltare di gioia". Il Festival of the Sun, alla sua prima edizione, è stato descritto da Jovanotti come "il più piccolo Festival del mondo, in una terra grande". La piazza di Casole d'Elsa, seppur di dimensioni ridotte, è sembrata immensa agli occhi dell'artista: "E' piccola ma ieri sembrava il mondo per me". E ha aggiunto: "È stato bello rivedere un microfono davanti alla mia faccia e cantarci la gioia di ritrovare facce amiche di fronte a me". Accompagnato alla chitarra da Adriano Viterbini, Jovanotti ha regalato una performance carica di emozione e energia, seguita da un giro tra le altre attrazioni del Festival. Il Festival of the Sun continua con altre sorprese, tra cui una performance di una delle band migliori al mondo, come anticipato dallo stesso Jovanotti: "È un Festival di sorprese quindi non ve lo posso dire chi sono, ma sono canadesi". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)