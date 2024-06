Jill Biden difende il suo Joe: “90 minuti non definiscono 4 anni di presidenza”

(Adnkronos) – "Parliamo del dibattito, perché lo so che è quello a cui state pensando". Così Jill Biden ha affrontato direttamente l'argomento più scottante, durante una raccolta di fondi, riservata ad appena una sessantina di partecipanti, in una casa privata del Greenwich Village a New York. E lo ha affrontato mostrandosi per nulla toccata dal panico mostrato da alcuni democratici, e tanto meno dagli appelli che le sono stati rivolti di parlare con il marito Joe per convincerlo a fare un passo indietro dopo il flop in diretta nel faccia a faccia contro Trump. "Come ha detto già Joe, non è un giovane uomo – ha continuato la first lady -, dopo il dibattito mi ha detto 'Sai, Jill, non so cosa sia successo, non mi sentivo bene'. Ed io ho risposto, 'guarda Joe, non permetteremo che 90 minuti definiscano i quattro anni in cui sei stato presidente'", ha continuato la first lady, provocando gli applausi dei presenti. "Quello che sa fare mio marito è dire la verità – ha continuato -, quando lui viene buttato giù, Joe si rialza ed è quello che sta facendo oggi". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)