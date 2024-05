Jacobs vince i 100 allo Sprint Festival in 10”07: “Gara da 7 in pagella” – Video

(Adnkronos) – Marcell Jacobs ha vinto i 100 metri dello SprintFestival allo stadio dei Marmi a Roma con il tempo di 10''07. Chituru Ali chiude secondo in 10"11 e terzo Matteo Melluzzo 10"13. "A livello di soddisfazione oggi direi 7 su 10 perché mi sono divertito, era una parte importantissima per me divertirmi, abbiamo limato qualcosa rispetto alla prima gara ma non abbastanza. Sinceramente avrei voluto fare qualcosa di meglio ma ho ancora da lavorare un po' su quella che è la tecnica in generale, la partenza dai blocchi e la fine perché ovviamente negli ultimi sei mesi ho stravolto il mio modo di lavorare quindi mettere insieme tutti i pezzi non è facilissimo, non è immediato ma ci stiamo lavorando", ha detto Jacobs. "La partenza rimane sempre un po' complicata, con l'uscita dai blocchi: in allenamento e anche prima sono riuscito a fare abbastanza bene, poi quando arrivo durante la gara devo ancora collegare le due parti però sono contento, mi sono divertito e sto bene fisicamente", ha aggiunto Jacobs, condizionato da un'allergia. Non ne ero neanche io a conoscenza. E' da quando ho fatto i primi due allenamenti qua che ho iniziato a sentirmi un po' così così. Ieri malissimo, stamattina mi sono svegliato sotto un treno però durante la gara in realtà non è che l'abbia sentito più di tanto, alla fine non riuscivo a respirare quindi mi sono appartato un attimo però tutto è nella norma". "Se mi dispiace non essere sceso sotto i 10 secondi? Be', certo, ovvio che quando io scendo in pista vorrei sempre correre sotto i 10 e migliorarmi di ogni volta", ha ammesso. "C'è stato un piccolo miglioramento ma non è bastato, però siamo a inizio stagione quindi non mi sento il fiato sul collo, penso solo ad allenarmi bene, gareggiare il più possibile, stare in salute, avevo detto che l'obiettivo di quest'anno era rimanere in salute e poi arrivava la performance e quello che stiamo cercando di fare", ha concluso Jacobs. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)