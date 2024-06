Isola famosi 2024, il vincitore è Aras Senol: chi è

(Adnkronos) –

E' Aras Senol il vincitore dell'Isola dei famosi 2024. Sempre pronto a mettersi in gioco, l’attore ha sempre dimostrato grande coraggio e sensibilità e non si è mai arreso di fronte alle difficoltà dell'Isola. Proprio per questo motivo, il pubblico non ha mai smesso di supportarlo e ha permesso al naufrago di conquistare la vittoria di questa edizione.

Samuel Peron è il secondo classificato. Con la sua determinazione e con la sua estrema sensibilità, è riuscito ad affrontare questa avventura senza mai mollare. Medaglia di bronzo per Edoardo Stoppa. Classe 1993, attore ed ex atleta turco è noto al pubblico italiano per la sua partecipazione alla serie cult Terra Amara, dove ha interpretato il ruolo di Çetin. Nato a istanbul, è stato a lungo campione di nuoto della nazionale turca, ma ha studiato recitazione per sviluppare la sua più grande passione, che lo accompagna fin dall'infanzia. "Per Aras l'Isola è stata l'occasione per annunciare la sua storia e la sua personalità all'Italia, che ama moltissimo e nella quale desidera vivere", si legge sulla scheda pubblicata sul sito ufficiale del programma . Nato a Marostica il 21 aprile 1982, Samuel Peron è un ballerino e volto televisivo. Muove i primi passi nel mondo della danza a soli 4 anni. Debutta in televisione nel 1991 quando diventa un membro del corpo di ballo di Cristina D’Avena nella trasmissione Sabato al circo. Nel frattempo, studia e compete a livello nazionale ed internazionale nella danza formandosi in più stili. Dopo numerosi successi, raggiunge la fama nel 2005 quando si unisce al cast di Ballando con le Stelle, programma in cui rimane per 17 edizioni. Si dedica anche al teatro danzando in musical come La febbre del sabato sera, Tango d’amore, Tutto Questo Danzando e Historia Tango Nuevo ai confini del jazz. Tra i progetti più recenti c’è la partecipazione come concorrente al talent show Il cantante mascherato dove si aggiudica la vittoria.

Edoardo Stoppa (Milano, 1969) è un conduttore televisivo, amante del pianeta, degli animali e della sostenibilità. Dal 2007 è legato alla modella e showgirl brasiliana Juliana Moreira. Insieme hanno due figli: Lua e Sol. La fama di Edoardo è arrivata principalmente grazie a National Geographic e poi a Striscia la Notizia, il tg satirico che lo ha reso famoso, consacrandolo come uno dei conduttori italiani più noti del piccolo schermo. È diventato inviato del programma Ogni mattina dove ha continuato ad occuparsi di animali e ambiente ed è attualmente impegnato con Avenir factory in progetti di divulgazione sulla Sostenibilità. Il suo operato l'ha portato a essere premiato dal presidente della Repubblica con la medaglia al valore del ministero della Salute. Ha scritto due libri: Per fortuna che ci sei e nel 2013 Quattro zampe e un amore. È appassionato di sport estremi e arti marziali. Nella vita ha sempre bisogno di stimoli nuovi.