Internazionali d’Italia, Nadal ko al 2° turno con Hurkacz

(Adnkronos) –

Rafael Nadal esce di scena al secondo turno degli Internazionali d'Italia (terra, montepremi 4.791.105 euro) in corso di svolgimento al Foro Italico di Roma. Lo spagnolo, ex numero 1 del mondo e attualmente al numero 305, cede al polacco Hubert Hurkacz, numero 9 del ranking Atp e 7 del seeding, con il punteggio di 6-1, 6-3 in un'ora e 33 minuti. Per Nadal, 10 volte vincitore a Roma, potrebbe essere stata l'ultima partita al Foro Italico. "Non ho mai detto che sarebbe stata la mia ultima volta qui a Roma" ha detto Nadal in conferenza stampa. "L'ho detto a Madrid perché è un torneo diverso, con condizioni diverse. Roma è qualcosa di differente per me, per la mia storia. Dico che al 98% è stata la mia ultima volta ma non dico che una cosa è sicura al 100% se non è così. Non mi aspettavo alcuna cerimonia dopo la partita". "Ho sempre sentito il supporto e l'amore delle persone qui a Roma – ha aggiunto il vincitore di 14 Roland Garros -. Ora sono tutti più emozionati perché non avranno molte occasioni per vedermi ancora giocare. Sono comunque il tennista che ha vinto più volte qui, io non voglio essere ricordato per i risultati che ho raggiunto ma come una persona che ha trasmesso un esempio positivo". "Oggi è stato difficile. Devo accettare che non ero pronto e non ho giocato abbastanza bene -ha proseguito il 37enne spagnolo-. Ora è arrivato il momento di prendere una decisione sul Roland Garros, se giocare o meno lì. Si gioca tra due settimane ma non ho una situazione chiara. Se devo descrivervi le sensazioni che ho nella mia testa, direi che giocherò il Roland Garros e farò del mio meglio. Ho alcuni problemi, ma non abbastanza da dire di non poter giocare nell'evento più importante della mia carriera. Vedremo come mi sentirò mentalmente e fisicamente domani mattina". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)