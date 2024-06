Inside Out 2 trionfa al box office, è miglior incasso dell’anno

(Adnkronos) –

Marcia trionfale per 'Inside Out 2'. Dopo una partenza straordinaria da quasi 4 milioni (3.934.462 euro raccolti nelle anteprime di martedì 18 e al debutto ufficiale di mercoledì 19), il cartoon Disney e Pixar domina il botteghino del weekend 20-23 giugno portando a casa ben 12.792.412 euro (1.662.017 spettatori, 569 schermi con una media monstre di 22.482 euro). Nella sola giornata di ieri, domenica 23, ha incassato 4.718.402 euro e giovedì, in cui si scontrava con la partita dell’Italia, ha comunque sfiorato i 2 milioni. Il totale è 16.774.526 euro, gli spettatori sono 2.200.893: superare il dato finale del primo capitolo, che nel 2015 raccolse 25 milioni, sembra una formalità. Il trionfo è storico: il film, già miglior incasso dell’anno, realizza il miglior primo weekend degli ultimi quattro anni (per tornare a qualcosa di simile dobbiamo tornare al mondo pre-pandemico con il successo di Tolo Tolo, che però uscì a Capodanno) e il miglior risultato per un’animazione. Va da sé che la performance fuori dal comune traina tutto il mercato, con un 2024 già migliore del 2023 (219.431.728 euro al 23 giugno contro 215.640.115). A livello mondiale, 'Inside Out 2' è già superato i 724 milioni di dollari: facile immaginarlo a breve oltre la soglia del miliardo. Dopo le emozioni, il nulla o quasi. Al secondo posto del box office si piazza 'Bad Boys: Ride or Die', che tutto sommato tiene bene: 474.386 euro per un totale di 1.583.388 euro. Debutta in terza posizione 'The Bikeriders' con la neostar Austin Butler e un autore come Jeff Nichols in regia: 242.444 euro, 303.712 euro considerando le anteprime. Fuori dal podio reggono 'Me contro te il film – Operazione spie' con 110.615 euro e un totale di 2.464.439 e 'Kinds of Kindness' che grazie a 89.117 è quinto e supera il milione (1.069.975). Esordiscono al sesto posto il senior movie 'Fuga in Normandia' (88.309 euro) e al settimo il film-concerto 'Ghost: Rite Here Rite Now' – (66.889). Completano la classifica l’horror 'The Watchers – Loro ti guardano' (ottavo con 64.349 euro per un totale di 636.891), la seconda parte della miniserie 'L’arte della gioia' (nono con 44.474, totale 191.761) e il titolo family 'If – Gli amici immaginari' che supera i 2 milioni (decimo con 29.314, 2.026.393). —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)