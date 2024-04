I migliori (e peggiori) aeroporti al mondo. Fiumicino brilla, disastro Berlino

(Adnkronos) – Quali sono i migliori (e i peggiori) aeroporti al mondo? È appena uscita la classifica 2024 di SkyTrax, e l’Italia può vantare ai primi posti l’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino (Roma), che si piazza 12°, scalando una posizione rispetto all’anno scorso e vincendo (è la prima volta per l'Italia) il premio per il migliore al mondo nel campo della sicurezza.

Al primo posto troviamo l’aeroporto di Doha in Qatar che scalza Changi di Singapore (2°). In generale, ottimi risultati per l’Asia: al terzo posto c’è Seoul (Corea del Sud), seguita dai due scali di Tokyo, mentre Dubai risale dal 17° al 7°. In Europa, nella top ten ci sono Charles de Gaulle, Monaco di Baviera, Zurigo e Istanbul. Ma è interessante andare a studiare il fondo della classifica, determinata dai sondaggi sui viaggiatori: in ultimissima posizione c’è lo sfortunato scalo di Berlino-Brandeburgo, che doveva aprire nel 2011 e invece fu inaugurato nel 2020, in pieno periodo pandemico, funestato da scandali finanziari e amministrativi di ogni tipo, fallimenti delle società appaltatrici, problemi con i sistemi di sicurezza. Unica nota positiva: quest’anno passa dal 120° posto al 100° (non è dato conoscere gli aeroporti che finiscono sotto questo livello). Sempre tra i peggiori della classifica troviamo una serie di aeroporti americani, che in generale non vanno granché in questa graduatoria. Al 93° c’è JFK di New York (che scala 5 posizioni), al 97° Logan di Boston e al 99° Detroit, città che oltre ad aver perso la ricchezza un tempo garantita dal settore automobilistico si trova a fare i conti con uno scalo non amato dai suoi utenti. Di seguito la top 20 di SkyTrax, tra parentesi la posizione del 2023: 1. Doha Hamad (2) 2. Singapore Changi (1) 3. Seoul Incheon (4) 4. Tokyo Haneda (3) 5. Tokyo Narita (9) 6. Paris CDG (5) 7. Dubai (17) 8. Munich (7) 9. Zurich (8) 10. Istanbul (6) 11. Hong Kong (33) 12. Rome Fiumicino (13) 13. Vienna (11) 14. Helsinki-Vantaa (12) 15. Madrid-Barajas (10) 16. Centrair Nagoya (16) 17. Vancouver (20) 18. Kansai (15) 19. Melbourne (19) 20. Copenhagen (14) —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)