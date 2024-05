Harry e Meghan in Nigeria, visita privata tra beneficenza e Invictus Games

(Adnkronos) – E' iniziata oggi 10 maggio la visita di tre giorni di Harry e Meghan in Nigeria. Prima tappa una scuola di Abuja, la Lights Academy. ''Non rappresentano il Regno Unito'', come ha tenuto a sottolineare l'Alto Commissario britannico in Nigeria Richard Montgomery, precisando che quella del principe e della duchessa del Sussex è ''una visita a titolo privato, non ufficiale''. Harry e Meghan sono stati invitati ad Abuja dal capo di stato maggiore della difesa della Nigeria. Parlando alla News Agency della Nigeria, Montgomery ha detto che si tratta di una visita ''fantastica'', ma che ''non rappresenta il governo di Sua Maestà''. Durante le 72 ore di permanenza in Nigeria, la coppia visiterà il quartier generale militare del Paese e promuoverà gli Invictus Games che la Nigeria, un giorno, spera di poter ospitare. Dopo essersi ritrovati a Heathrow, con Meghan arrivata ieri da Los Angeles, i due sono arrivati questa mattina ad Abuja e più tardi si recheranno a Lagos. Funzionari nigeriani hanno confermato che il viaggio della coppia durerà fino a lunedì. Il programma della visita prevede che la coppia visiti oggi gli ospedali militari e partecipo a una riunione di formazione per l'organizzazione di beneficenza Nigeria: Unconquered, che collabora con gli Invictus Games. Successivamente Henry avrà un incontro con il personale ferito delle forze armate e le loro famiglie. Nel pomeriggio Meghan condurrà invece un evento di Women in Leadership con Ngozi Okonjo-Iweala, direttrice generale dell'Organizzazione mondiale del commercio. Domani assisteranno a una partita di pallacanestro tra la squadra del Capo di Stato Maggiore della Difesa e la squadra del Duca. Domenica Harry e Meghan incontreranno il governatore di Lagos Babajide Sanwo-Olu e poi parteciperanno a una partita di basket in una scuola. Lunedì si terrà un ricevimento finale prima della conclusione della visita.

Nel 2022 la duchessa di Sussex ha rivelato di aver scoperto tramite un test genealogico di essere nigeriana al 43 per cento. Quello che inizia oggi è il primo viaggio di Harry e Meghan in Africa dal 2019, quando nella loro ultima visita ufficiale come reali visitarono Sud Africa, Malawi, Angola e Botswana. Segna anche il loro primo viaggio in Nigeria come coppia.