Gp Ungheria, i messaggi ‘accesi’ tra il box McLaren e Norris: “Lascia passare Oscar”

(Adnkronos) – Lando Norris, arrivato secondo nel Gp di Ungheria dietro il compagno di squadra Oscar Piastri, è stato protagonista di una serie di accesi messaggi radio con il suo ingegnere di pista Will Joseph nelle fasi finali del Gran Premio. Norris ha seguito il compagno di squadra della McLaren Oscar Piastri dopo una brutta fuga dalla pole position, ma un secondo pit-stop anticipato lo ha portato in testa. Ma gli è stato poi ordinato di cedere la prima posizione a Piastri, permettendo all'australiano di ottenere la sua prima vittoria in F1. L'agenzia PA ha reso noti gli esuberanti scambi tra Norris e il muretto dei box della McLaren. L'ingegnere di pista di Piastri, Tom Stallard: "Ok, Oscar, una volta arrivato a Lando ci scambieremo le posizioni, ma vogliamo evitare che Lando debba rinunciare a molto tempo in gara". Joseph a Norris: "Abbiamo bisogno che tu risparmi più gomme, per favore. E lascia passare Oscar". Joseph: "Ok, Lando, pensiamo ancora che tu stia usando troppo le gomme. In Curva 4, Curva 11 e le posteriori alle uscite Curva 6, Curva 9. Oscar è 3,5 secondi dietro. So che farai la cosa giusta". Joseph: "Ok, Lando, mancano 10 giri alla fine e pensiamo che entrambe le vetture stiano usando troppo le gomme. Ricorda solo ogni singolo incontro della domenica mattina che abbiamo". Norris: "Sì, beh, digli di aggiornarsi, allora, per favore". Joseph: "Lando…, non riesce a recuperare. Hai dimostrato il tuo punto e non importa". Norris: "Ho gomme molto più veloci e sotto nessuna pressione. Avrei comunque provato l'undercut". Joseph: "Amico, abbiamo fatto i pit stop in questa sequenza per il bene della squadra". Norris: "E sto lottando per un campionato del mondo, non è vero?". Joseph: "Sto cercando di proteggerti, amico. Lo prometto, sto cercando di proteggerti". Joseph: "Ok, Lando, mancano cinque giri e il modo per vincere un campionato del mondo non è da soli. È con la squadra e avrai bisogno di Oscar e avrai bisogno della squadra". Joseph: "Se ci fosse la safety car, la situazione sarebbe molto imbarazzante. Per favore, fatela adesso". Norris si fa da parte per lasciare che Piastri prende il comando. Norris: "Non hai bisogno di dire niente". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)