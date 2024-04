Gp Giappone, Verstappen comanda prove libere: Red Bull davanti a Ferrari

(Adnkronos) – Max Verstappen davanti a tutti nella prima giornata di prove libere in vista del Gp del Giappone di Formula 1, che si corre domenica a Suzuka. Il pilota olandese della Red Bull, campione del mondo in carica, gira in 1'30''056 nella prima sessione, stabilendo il miglior tempo della giornata davanti al compagno di squadra, il messicano Sergio Perez (1'30''237). Terzo tempo per la Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz (1'30''269), seguito dalle Mercedes dei britannici George Russell (1'30''530) e Lewis Hamilton (1'30''543). Sesta posizione per il monegasco Charles Leclerc (1'30''558), al volante dell'altra Ferrari. La pioggia ha condizionato la seconda sessione di prove libere, con un tracciato troppo umido per le gomme slick ma probabilmente non abbastanza bagnato per un uso sistematico delle intermedie. L'australiano Oscar Piastri, con la McLaren, negli ultimi minuti dei collaudi ha girato in 1'34''725, rifilando mezzo secondo alla Mercedes di Hamilton. Leclerc e Sainz si sono limitati ad 'assaggiare' l'asfalto come altri piloti. Verstappen è rimasto ai box, come Russell. Domani, alle 4.30 ora italiana, terza e ultima sessione di prove libere. Dalle 8, via alle qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gp, in programma domenica 7 aprile alle 7 italiane. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)