Gossip girl, ‘Chuck Bass’ si sposa: la proposta di Ed Westwick in ginocchio tra la neve

(Adnkronos) – Proposta di matrimonio in tenuta da neve per Ed Westwick, il famoso Chuck Bass della serie 'Gossip Girl'. L'attore ha infatti postato su Instagram una foto che lo ritrae in ginocchio davanti alla fidanzata Amy Jackson con tanto di anello. La risposta dell'attrice britannica di Bollywood non lascia spazio a dubbi: "Hell yes!". La proposta è arrivata su un ponte sospeso a Gstaad, una frazione del comune svizzero di Saanen nel Canton Berna. L'attore nato a Londra nel 1987, è diventato famoso per il ruolo di Chuck Bass nella serie televisiva statunitense 'Gossip Girl', in onda dal 2007 al 2012 e trasmessa in Italia dal 2009 al 2014. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)