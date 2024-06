G7, accordo Usa-Ucraina per sicurezza. Zelensky: “Ora possiamo vincere la guerra”

(Adnkronos) – Il presidente americano Joe Biden ed il presidente ucraino Volodymyr Zelensky hanno firmato a margine del G7 un accordo bilaterale sulla sicurezza. Nel darne l'annuncio, Biden ha sottolineato che gli Stati Uniti restano al fianco dell'Ucraina, che da 2 anni combatte la guerra contro la Russia, e ha definito "storica" la conferenza di pace che si terrà in Svizzera sabato e domenica. "Con la firma dell'accordo con gli Usa, questo è un giorno storico", le parole di Zelensky: "Ora abbiamo gli strumenti per combattere e vincere guerra". Il G7 ha raggiunto "un accordo formidabile" sul tema degli asset russi, che saranno usati a garanzia di un prestito da 50 miliardi per l'Ucraina, ha evidenziato Biden. "Ringrazio anche il presidente degli Stati Uniti Joe Biden per la sua leadership nella decisione del G7 sul prestito di 50 miliardi di dollari per l'Ucraina. È un passo avanti fondamentale nel fornire un sostegno sostenibile all'Ucraina per vincere questa guerra", ha fatto eco Zelensky. "I beni immobilizzati russi – ha sottolineato Zelensky – dovrebbero essere utilizzati per difendere la vita degli ucraini dal terrorismo russo e per risarcire i danni causati all’Ucraina dall’aggressore. Questo è assolutamente giusto". Zelensky ha dichiarato di aver ricevuto assicurazioni dalla Cina: Pechino non fornirà armi alla Russia da utilizzare nella guerra in Ucraina. "Ho avuto un colloquio telefonico con il leader cinese" Xi Jinping. "Ha detto che non venderanno nessuna arma alla Russia…Vedremo…se è persona rispettabile, non lo farà, perché mi ha dato la sua parola". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)