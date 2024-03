Fedriga: “Italia terra opportunità per investimenti, ‘Selecting Italy’ una vetrina internazionale”

(Adnkronos) – “Abbiamo scalato diverse posizioni negli ultimi anni e vogliamo essere tra i primi in Europa sull’attrazione degli investimenti esteri. Sul tema la Conferenza delle Regioni organizza per il secondo anno consecutivo Selecting Italy, due giorni di lavori a Trieste dall’8 al 9 aprile, congiuntamente alla regione Friuli Venezia Giulia”. Così il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, presenta l’evento che considera “importantissimo” e per cui ci si muove “come sistema delle Regioni italiane, presentando al mondo intero le specificità, le diversità- che sono un valore aggiunto – facendo percepire l’Italia come terra di opportunità per gli investimenti. La nostra, in effetti, è una terra che produce innovazione e opportunità: Selecting Italy va in questa direzione – spiega -. Una vetrina internazionale per far sì che il sistema in Italia possa essere percepito come opportunità, il che è vero ma dobbiamo raccontarlo sempre meglio al mondo intero”. “Riteniamo fondamentale rafforzare le possibilità di sviluppo nei territori attraverso sempre più consistenti investimenti esteri, soprattutto se vogliamo continuare a competere nei nuovi ambiti economici internazionali. Le Regioni confermano l’apertura agli investimenti e la volontà di migliorare le condizioni per facilitarli. In Selecting Italy – continua Fedriga presentando l’evento di Trieste – si apre su questi temi un confronto tra livelli istituzionali, stakeholders e mondo accademico, al fine di elaborare proposte concrete sul territorio e fare sistema per rendere più attrattivo il nostro Paese. Sono sempre più indispensabili le esperienze e le peculiarità dei territori. Pertanto vogliamo promuovere, far conoscere e sostenere tutte le filiere territoriali. Ecco perché ‘Selecting Italy – Attrazione investimenti esteri e catene regionali del valore’ è la denominazione della manifestazione”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)