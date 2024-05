Fedez sarà sul palco del ‘Festival della Generazione Zeta’ a Roma

(Adnkronos) –

Fedez sarà, almeno da programma, al 'Festival della Generazione Zeta!' in programma al Centrale del Foro Italico di Roma il prossimo 31 maggio a partire dalle 20.30. La notizia arriva dopo la mancata partecipazione del rapper al programma di Cattelan 'Da vicino nessuno è normale' su Rai 2, alla fine saltata 'per motivi di salute'. Dopo annunci e smentite, la Rai ha scritto in una nota: "Come concordato con ufficio stampa dell'artista comunichiamo che, contrariamente a quanto annunciato, per motivi di salute Fedez non potrà partecipare alla puntata d’esordio di 'Da vicino nessuno è normale', il nuovo programma di Alessandro Cattelan in onda da lunedì 20 maggio su Rai 2". Nei giorni precedenti davidemaggio.it aveva fatto circolare voci circa la mancata partecipazione del rapper allo show di Cattelan per il presunto coinvolgimento dell'artista nell’ambito dell’indagine relativa al pestaggio di Cristiano Iovino. Una "notizia" bollata poi come "fake dalla stessa Rai, oltre che da Fedez stesso che su Instagram aveva scritto: "Mi sembra che il modus operandi della stampa italiana sia quello di diramare notizie e poi smentirle con altre notizie il giorno dopo… Ma a questo punto verificare fonti e veridicità delle notizie prima no? No''. Fedez ed Emis Killa si aggiungono infatti alla ricca line-up del Radio Zeta Future Hits Live, che conta una lista di artisti: Alessandra Amoroso, Alfa, Angelina Mango, Anna, Annalisa, Articolo 31, BigMama, Bnkr44, Bresh, Capo Plaza, Chiello, Clara, Emis Killa, Emma, Fabio Rovazzi, Fedez, Fred De Palma, Gaia, Gazzelle, Geolier, Ghali, Il Pagante, Il Tre, Irama, Mahmood, Maninni, Massimo Pericolo, Mr.Rain, Paola & Chiara, Rhove, Ricchi e Poveri, Rocco Hunt, Rose Villain, Sarah, SLF, Tananai, The Kolors, Tony Effe, Twenty Six, Zerb. Quest’anno, il Radio Zeta Future Hits Live sarà presentato da Paola Di Benedetto, Luigi Santarelli e Giulia Laura Abbiati. Volti e voci di Radio Zeta, Luigi e Giulia Laura incarnano i valori della Generazione Zeta, poiché la vivono ogni giorno, dentro e fuori la radio, e sul palco porteranno energia e freschezza. Sarà una serata piena di musica, energia e divertimento, con una line-up stellare che riunisce gli artisti più amati e seguiti dalla Generazione Zeta. Fra le novità di quest'anno, ci sono il parterre in piedi e una produzione audio e video innovativa, che darà al pubblico la possibilità di godere di un'esperienza musicale immersiva e coinvolgente. Gli ultimi biglietti per Radio Zeta Future Hits Live sono disponibili su TicketOne: https://www.ticketone.it/event/radio-zeta-future-hits-live-2024-foro-italico-18056062/. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)