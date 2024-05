Family Business Forum, Brivio Sforza: “Arriva il più grande trasferimento di ricchezza in mani femminili”

(Adnkronos) – “Stiamo per assistere al più grande trasferimento di ricchezza in mani femminili, si parla per gli Stati Uniti circa 33 trilioni che verranno trasferiti dalla generazione dei baby boomers alle nuove generazioni, prevalentemente donne”. Queste le parole di Alberica Brivio Sforza, managing director Lombard Odier Italy, durante il Family business forum di Lecco. “Si tratta di un cambiamento epocale, che vede operatori come noi obbligati ad adattarsi nel pensare a un nuovo modo di servire questo nuovo tipo di clientela. Per fortuna noi, che abbiamo già circa il 20% clienti donne, abbiamo capito quelle che sono le loro richieste. In primis le donne, essendo generalmente più generose, tendono a voler pianificare molto accuratamente il passaggio generazionale. In secondo luogo, la donna oltre al rendimento finanziario dei suoi investimenti spesso richiede qualcosa di più. E questo qualcosa di più spesso lo trova nella sostenibilità, per cui ci chiede di investire con un sistema che va anche oltre quello puramente finanziario, ma che abbia un impatto sul mondo”, aggiunge Brivio Sforza. “E la sostenibilità è spesso uno di questi temi. Noi come Lombard Odier siamo una delle banche che prima delle altre ha investito nella sostenibilità per renderci più competenti in una transizione sostenibile”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)