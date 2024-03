F1 GP Bahrain, oggi le qualifiche: orari e dove vederle in tv e in streaming

(Adnkronos) – Giornata di qualifiche oggi, venerdì 1° marzo, per il GP del Bahrain, primo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Dopo le prime due sessioni di prove libere (FP1 e FP2) di ieri, sul circuito di Sakhir sono in programma le Libere 3 e le qualifiche che decideranno e a chi andrà la prima pole-position della stagione. Domani, sabato 2 marzo, la gara che assegna i primi punti iridati dell'anno. Ieri Lewis Hamilton è stato il più veloce nella seconda sessione di prove libere. L'inglese della Mercedes gira in 1'30"374 precedendo il connazionale e compagno di squadra George Russell (1'30"580) e lo spagnolo dell'Aston Martin Fernando Alonso (1'30"660). Quarto posto per la migliore delle Ferrari, quella dello spagnolo Carlos Sainz (1'30"769) che si lascia alle spalle l'australiano della McLaren Oscar Piastri (1'30"784) e il campione del mondo in carica, l'olandese della Red Bull Max Verstappen (1'30"851). Nono posto per l'altra Rossa, quella del monegasco Charles Leclerc (1'31"113). Si torna in pista domani con le terze libere alle 13.30, alle 17 ci saranno invece le qualifiche ufficiali.

La prima sessione ha invece visto protagonista Daniel Ricciardo. L'australiano al volante della Racing Bulls ha girato in 1'32"869 precedendo le due McLaren dell'inglese Lando Norris (1'32"901) e di Piastri (1'33"113). Sesto tempo per Verstappen (1'33"238) e ottavo posto per la migliore delle Ferrari, quella di Leclerc (1'33"268). Undicesimo crono per la rossa dello spagnolo Sainz (1'33''385). Premessa: sono solo i primi collaudi e la pretattica regna sovrana. Dopo le prove libere, emerge però un primo parziale quadro che può offrire spunti di analisi in vista delle qualifiche e della gara. Mercedes e Red Bull Racing, se si considerano anche i risultati dei test sull'asfalto di Sakhir, appaiono già in palla. Ferrari e McLaren, rispetto al complicato avvio del Mondiale 2023, si avvicinano al primo semaforo verde lasciando intravedere una crescita e un potenziale che, quantomeno, potrebbero portare a ridurre il gap rispetto al 'mostro Verstappen'. Categoria outsider: lecito aspettarsi sorprese positive da Alpine, Aston Martin e AlphaTauri. L’appuntamento in tv con le Prove Libere 3 è alle 13:30 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW e SkyGo. Le qualifiche e la gara saranno trasmesse in differita anche in chiaro sul digitale terrestre su TV8, rispettivamente alle ore 22 e alle 21.30. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)