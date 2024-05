Europei ginnastica, Morgagni (Bper Banca): “Siamo sponsor per i valori che trasmette”

(Adnkronos) – Dopo la 36° edizione dei Campionati europei di ginnastica artistica maschile, è in corso a Rimini anche il 35° Campionato europeo di ginnastica artistica femminile. Bper Banca è presenting sponsor di entrambe le manifestazioni. “Siamo presenti come sponsor con grande orgoglio. Siamo vicini alla ginnastica già da tanto tempo, abbiamo sponsorizzato anche il Grand prix l'anno scorso a Modena, perché è uno sport che ci vede veramente partecipi, lo sentiamo vicino in quanto rappresenta meglio il nostro mondo valoriale ovvero l'inclusione sia a livello sportivo sia con le famiglie e il pubblico". Così Serena Morgagni, responsabile direzione comunicazione di Bper Banca in un talk che si è tenuto a margine delle gare di giornata, cui hanno partecipato anche Gherardo Tecchi, presidente della Federazione ginnastica d'Italia (Fhi); Sophia Campana, ex atleta e Ambassador Bper; e Martina Maggio, atleta e anche lei ambassador Bper. Non solo il punto sugli europei di quest’anno ma uno sguardo a 360 gradi su una disciplina, la ginnastica artistica, che sta conoscendo un pubblico sempre più ampio e appassionato, oltre ad un numero sempre maggiore di giovani e giovanissimi che la praticano a livelli agonistici. "Sono momenti di grande passione e di grande festa, dove si registra molta partecipazione e in cui questi giovani, che stanno facendo un percorso di vita e di crescita, godono della giusta visibilità e valorizzazione”, ha aggiunto Morgagni. Bper è una banca del territorio ma è spesso partner di grandi eventi internazionali. “Come già successo per gli europei della pallavolo o del nuoto, che ci hanno visto sponsor, ci piace essere presenti quando questi grandi eventi si svolgono nel nostro Paese; ancor più se, come in questo caso, si svolgono in un territorio, come Rimini, dove siamo presenti e operiamo”, ha concluso. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)