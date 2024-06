Europee, Ilaria Salis: “Emozione indescrivibile, pronta per fare la mia parte”

(Adnkronos) – La gioia di Ilaria Salis dopo la vittoria in un post su Instagram dedicato al risultato delle elezioni europee. "Non riesco ancora a crederci né a descrivere la mia emozione. Non potrò mai ringraziare abbastanza tutte le persone che mi hanno sostenuto con il loro voto. Il mio primo pensiero va a tutte le persone detenute in Italia e all'estero e ai loro diritti. A chiunque combatte per la libertà e l'uguaglianza e si trova a subire ingiustizie", scrive. "L'antifascismo, oltre che un valore umano e una prospettiva politica, è anche una comunità resistente e solidale. Abbiamo dimostrato – continua – che la solidarietà non è uno slogan vuoto, ma qualcosa di concreto e tangibile. Una potenza che, se ci crediamo e se vogliamo, può davvero migliorare il mondo. Mentre le destre radicali avanzano in tutta Europa è necessario battersi per cambiare radicalmente lo stato di cose presenti. Io sono pronta per fare la mia parte". "Questa forza collettiva e coraggiosa che si è manifestata nei miei confronti, dobbiamo essere capaci di rafforzarla e diffonderla ovunque, in Italia, in Europa e nel mondo intero!". Al post è allegata una foto e Salis specifica: "L'immagine è della diretta di Torino, oggi troppe occhiaie, non stavo sveglia fino a quell'ora da un sacco di tempo". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)