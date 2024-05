Europa League in tv, oggi ritorno semifinale Bayer Leverkusen-Roma: dove vederla in tv e streaming

(Adnkronos) –

Ritorno della semifinale di Europa League oggi, giovedì 9 maggio 2024, tra Bayer Leverkusen e Roma. La partita, che apre le porte per la finale di Dublino, si giocherà dalle 21 alla BayArena. Sarà possibile vederla in chiaro su Rai1 e in streaming su RaiPlay o su Sky Sport, Dazn, Now. Dopo la pesante sconfitta dell'andata allo Stadio Olimpico per 0-2, la Roma è a caccia di una rimonta che avrebbe il sapore dell’impresa, in casa del Bayer Leverkusen. Se i giallorossi vogliono centrare il traguardo della terza finale europea consecutiva, infatti, devono uscire dalla BayArena con una vittoria con tre gol di scarto. Non proprio una missione semplice, se è vero com'è vero che i tedeschi di Xabi Alonso, neo campioni di Bundesliga, sono imbattuti in stagione, tanto in campionato quanto in Europa League. La Roma, in ogni caso, come ha dimostrato nella gara d'andata, ha le armi per far male agli avversari: fondamentale, come ha sottolineato Daniele De Rossi, sarà l'aspetto mentale, evitando di farsi prendere dal panico se con il passare dei minuti il risultato non dovesse cambiare. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)