Elezioni Russia, Putin ha votato online

(Adnkronos) – Il leader russo, Vladimir Putin, ha votato online alle elezioni presidenziali che si tengono da oggi a domani in Russia. Lo ha riferito l'agenzia di stampa Tass. Il Cremlino ha diffuso il video di Putin che vota alle presidenziali. In una clip della durata di pochi secondi, si vede il presidente entrare da solo in una stanza vuota e sedersi a una scrivania con sullo sfondo la bandiera russa. Il presidente rimane per pochi attimi concentrato sullo schermo del pc muovendo il mouse, prima di salutare con la mano in favore di telecamera. Viene quindi mostrata la notifica che certifica l'avvenuto voto online. In giornata a Mosca hanno votato Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di Sicurezza, e Sergei Lavrov, ministro degli Esteri. Entrambi si sono recati nei rispettivi seggi. In mattinata Putin ha tuonato contro gli attacchi che Kiev sta conducendo contro la Russia "mirati a interrompere le votazioni" in corso per le elezioni presidenziali. "Questi attacchi del nemico sul territorio della Federazione russa – ha affermato il presidente – non resteranno impuniti", sottolineando che "nessuno mai riuscirà a intimidire il popolo russo" che, anzi, "da queste provocazioni uscirà più unito che mai". Accusando le forze armate ucraina di voler "organizzare operazioni armate in Russia", Putin ha aggiunto che "il nemico ha sempre fallito e ha subito numerose perdite". Citato dalla Ria Novosti ha quindi promesso che "a tutte le vittime del nemico sarà fornito sostegno". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)