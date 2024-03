Domenica In, chi sono gli ospiti di Mara Venier oggi

(Adnkronos) – Tra carriera e vita privata, Barbara d’Urso si racconta a Mara Venier in apertura di 'Domenica In', in onda oggi domenica 3 marzo alle 14 su Rai 1 in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. Ospite anche l’attrice Luisa Ranieri, che interverrà per presentare la serie tv 'Lolita Lobosco 3', ispirata ai romanzi di Gabriella Genisi, in onda su Rai 1 da domani lunedì 4 marzo per quattro puntate. Alessandro Cattelan sarà protagonista di una divertente intervista nella quale ripercorrerà alcuni momenti della sua carriera oltre a presentare le prossime puntate del programma 'Stasera c’è Cattelan', in onda il martedì e il mercoledì in seconda serata su Rai 2. Per i 70 anni della Rai, spazio a Michele Guardì, autore, regista e ideatore di importanti programmi per la Rai. Con lui, in studio, anche alcuni conduttori e volti noti di suoi celebri format: Paola Perego, Tiberio Timperi, Enrica Bonaccorti e Paolo Fox. Per Guardì sarà anche l’occasione per parlare del suo nuovo romanzo dal titolo 'La Ciantona'. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)