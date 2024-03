Domenica ecologica a Roma oggi 24 marzo, stop al traffico: fasce orarie

(Adnkronos) – Quinta e ultima domenica ecologica a Roma oggi, 24 marzo 2024. Con quest'ultimo appuntamento si chiude infatti il ciclo delle domeniche ecologiche previste dal calendario della stagione invernale 2023-2024, per prevenire e contenere l’inquinamento atmosferico nella capitale. Come di consueto, durante le EcoDomeniche – nella Fascia Verde – è vietata la circolazione per il traffico privato (con alcune deroghe). I limiti alla circolazione in Fascia Verde (qui la mappa) sono programmati dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30. Tra i veicoli esentati dal blocco della circolazione le auto benzina Euro 6, quelle elettriche, ibride, a gpl, metano, Bi-Fuel. Via libera anche alle auto con il contrassegno disabili, ai veicoli dei servizi sharing, ai ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi da Euro 2 in poi e ai motocicli 4 tempi Euro 3 e successivi. – Per un intervento di potatura sugli alberi di corso d'Italia, chiusure dalle 7,30 alle 17,30 nel sottovia Ignazio Guidi e a corso d'Italia Deviazioni su via Veneto o via Pinciana per le linee 52, 63, 83, 89, 92, 120F, 360, 490, 495, 910 e 910D. Dalle 7 alle 17,30, nel sottovia Guidi sarà vietato il transito da viale del Policlinico a corso d'Italia, comprese le rampe di accesso da via Nomentana e da piazza della Croce Rossa. Divieto di transito, nella stessa fascia oraria, in via Puccini e su corso d'Italia da via Po a piazzale del Brasile, eccetto il traffico locale. – Dalle 7,30 alle 12,30 a Talenti si svolgerà la “Corri al Maximo III Talenti Run”, gara di 10 chilometri sul percorso via di Casal Boccone, via della Bufalotta, via Simongini, viale Ezra Pound, via Mancia, via Cajumi, via Ugo Ojetti corsia lato parco, via Casal Boccone carreggiata lato parco con arrivo all'altezza del centro sportivo. Modifiche di percorso per le line 86, 350, 351 e 435. Qui i dettagli delle modifiche per i percorsi. – Dalle 8 alle 21, via dei Castani sarà chiusa al traffico tra via dei Glicini e piazza San Felice da Cantalice per lasciare spazio all'iniziativa "Vivere in via dei Castani". Saranno deviate le C5, 450 e 542. Qui i dettagli delle modifiche per i percorsi. – Domenica delle Palme, processione dalle 9 organizzata della parrocchia Santa Maria Immacolata e San Vincenzo de Paoli lungo via di Tor Cervara, piazza de Cupis, via di Tor Sapienza, via Felice de Andreis. Possibili deviazioni o limitazioni per le linee 058, 105F e 313. – Dalle 9,30, processione della parrocchia Sacra Famiglia di Nazareth da via Tor de' Schiavi a viale delle Gardenie a partire dalle 9,30. Deviate o limitate le linee C5, 412, 450, 542 e 558. La processione percorrerà via Tor de' schiavi, via delle Robinie, via dei Noci, viale delle Gardenie. – Processione anche per la parrocchia San Luca Evangelista, dalle 10,30, da piazza Malatesta lungo via Zenodossio, via Gabrino Fondulo, via Erasmo Gattamelata, via Roberto Malatesta, largo San Luca Evangelista. Possibili deviazioni o limitazioni per le linee 81, 412 e 545. – Processione della parrocchia di Nostra Signora di Coromoto dalle 10 lungo via Dante de Blasi, piazzale Morelli, viale dei Colli Portuensi, largo Nostra Signora di Coromoto. In base ai provvedimenti di viabilità, potranno essere deviate o limitate le linee 31, 44 e 180F. – Dalle 9 processione anche della Parrocchia della Natività di Gesù Cristo, da largo Pannonia lungo via Gallia, via Pannonia e piazzale Metronio. Possibili deviazioni o limitazioni per le linee 360, 628 e 671. – Dalle 9,30 alle 13, "Staffetta antifascista in bicicletta” promossa da CGIL Nazionale, Anpi ed Emergency, che percorrerà tre tappe: 1) piazza Vittorio Emanuele II, via Emanuele Filiberto, via Domenico Fontana, via Torquato Tasso, con una breve sosta al Museo della Liberazione; 2) via Domenico Fontana, via dell’Amba Aradam, via Druso, piazzale Numa Pompilio, via Antoniniana, viale Guido Baccelli, largo Enzo Fiorito, viale Giotto, piazza di Porta San Paolo e breve sosta presso il Monumento ai Caduti; 3) viale della Piramide Cestia, viale Aventino, piazza di Porta Capena, viale delle Terme di Caracalla, piazzale Numa Pompilio, via di Porta San Sebastiano, via Appia Antica, via Ardeatina, largo Martiri delle Fosse Ardeatine. Possibili chiusure al traffico, decise dalla Polizia Locale durante il servizio di viabilità che garantirà lo svolgimento in sicurezza della manifetazione. – Dalle 13 alle 16 una manifestazione da piazza di Porta San Paolo raggiungerà piazza della Bocca della Verità (area parcheggio) percorrendo viale della Piramide Cestia, piazza Albania, viale Aventino, via del Circo Massimo e via della Greca. All’iniziativa “per sensibilizzare la giunta capitolina sul NO ZTL in fascia verde” è prevista la partecipazione di circa 300 persone. In base agli effetti della manifestazione sulla viabilità, considerano anche il numero dei partecipanti, le linee C3, 3L, 23, 30, 44, 51, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 118, 160, 170, 280, 628, 781, 715, 716, 718, 719, 769, 775 potrebbero essere deviate. – In Centro, dalle 13,30 alle 15,30 circa, avrà luogo una processione promossa dalla comunità indiana di Roma, da piazza Sant'Anastasia a largo Corrado Ricci sul percorso via San Teodoro-via dei Cerchi-piazza Bocca della Verità-via Petroselli-via del Teatro Marcello-piazza Venezia-via dei Fori Imperiali. In base alle modifiche o alle esigenze di viabilità, possibili rallentamenti o deviazioni potranno coinvolgere le linee C3, H, 30, 40, 44, 46, 51, 60, 62, 63, 64, 70, 81, 83, 85, 87, 118, 160, 170, 190F, 492, 628, 715, 716, 781, 916F. – Chiusura per tutto il giorno di viale delle Repubbliche Marinare, a Ostia, dal lungomare Toscanelli a corso Duca di Genova per una iniziativa promossa dall'associazione Tor San Michele. Deviata la linea 05 in direzione di via Mar Rosso: da lungomare Toscanelli, i bus proseguiranno per via Giuliano da Sangallo, corso Duca di Genova e viale delle Repubbliche Marinare. Disattivata la fermata 78136. – Mercato di Porta Portese, consueta deviazione per le linee 170, 719 e 781. – Via dei Fori Imperiali isola pedonale come sempre nei festivi. Deviazione per le linee di bus 51, 75, 85, 87 e 118. Nella notte tra sabato e domenica si sposta la nMB. – Dalle 7 alle 20, per lavori di potatura sulle alberature ad alto fusto, sarà chiusa al transito via Cilicia, in entrambi i sensi di marcia. Previste le deviazioni delle linea 30, in direzione del capolinea piazzale Clodio e della linea 77circolare proveniente dal capolinea piazzale Ostiense. Saranno sopppresse 7 fermate. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)