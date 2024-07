Da oggi break temporalesco al Nord, caldo senza fine al Centro-Sud

(Adnkronos) – Il passaggio di un fronte freddo sulle regioni settentrionali porta da oggi, 12 luglio, violenti temporali e grandinate, in particolare a nord del fiume Po. Ma la situazione sarà potenzialmente pericolosa su quasi tutta la Pianura Padana fino a sabato mattina. Resta invece il caldo fino a 40°C al Centro-Sud. Lo conferma Antonio Sanò, fondatore del sito iLMeteo.it.

Nel dettaglio, partendo dal settore di Nord-Ovest, alcune celle temporalesche (e locali supercelle) si sposteranno gradualmente verso il Triveneto, lambendo l’Emilia Romagna. Dopo aver vissuto giornate con 34°C diffusi in Val Padana e picchi di 37°, con tutta l’umidità accumulata nei bassi strati, ecco che i temporali saranno ancora una volta di forte intensità, con colpi di vento (downbursts e tornado) e grandinate. La maggiore probabilità di eventi importanti riguarda Alpi e Prealpi ma, come detto, anche la Pianura Padana sarà colpita per 24 ore. Nel frattempo il resto dell’Italia cuocerà: Siracusa 40°C, Foggia e Taranto (zone interne) 39°C, Ascoli Piceno, Catania, Forlì, Lecce, Macerata, Matera e Terni 38°C tanto per citare le più africane. Da sabato, comunque, il break temporalesco lascerà subito l’Italia portando il forte maltempo verso Austria e Baviera. Sul nostro Paese vivremo ancora qualche momento di instabilità solo al mattino, poi l’anticiclone africano tornerà più potente di prima. All’orizzonte, infatti, si intravede una bolla di aria calda imponente che dall’Algeria investirà di nuovo tutta l’Italia, Nord compreso. Nel weekend le temperature massime si assesteranno sui 34-38°C diffusi, con circa 7-9°C oltre la media del periodo, ma da lunedì la canicola diventerà ancora più soffocante. Tra il 18 ed il 19 luglio (come un anno fa) ci sarà il picco: Siracusa, Taranto, Agrigento, Benevento, Foggia e Matera schizzeranno verso un ‘rovente numero in comune’. 41°C, questa è la temperatura attesa, canicolare, diffusa e pericolosa su gran parte del Sud. Attenzione poi alla Capitale, ancora colpita nei prossimi giorni dalla ‘febbre umana’: le massime oscilleranno tra i 34°C e i 38°C, alternando giorni da 100°F (100 fahrenheit equivalgono a 37,8°C) ad altri addirittura più caldi e alcuni leggermente più freschi (34-35°C!!). E purtroppo, non vediamo la fine del tunnel africano per quanto riguarda il Centro-Sud; al Nord dobbiamo invece prestare attenzione ai nubifragi nelle prossime ore e non escludiamo, poi, una leggera flessione delle temperature dalla terza decade di luglio (dal 21 luglio in poi), ovviamente da confermare. NEL DETTAGLIO

Venerdì 12. Al Nord: temporali violenti su Alpi, Prealpi e localmente anche in pianura. Al Centro: sole e molto caldo. Al Sud: sole e molto caldo.

Sabato 13. Al Nord: qualche piovasco residuo, poi tutto sole. Al Centro: sole e molto caldo. Al Sud: sole e molto caldo.

Domenica 14. Al Nord: sole e molto caldo. Al Centro: sole e molto caldo. Al Sud: sole e molto caldo.

Tendenza: Anticiclone Africano ad oltranza, probabile fino a fine mese al Centro-Sud.