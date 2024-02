Cosmoprof: Miami, Riyadh, Bangkok, Las Vegas continua sviluppo network

(Adnkronos) – Continua lo sviluppo del network internazionale Cosmoprof nel mondo. Il format fieristico del Gruppo BolognaFiere, forte del prestigio conquistato in oltre 50 anni di eventi nei principali mercati, continua a implementare la propria offerta per offrire opportunità di networking tutto l'anno a migliaia di aziende e operatori del settore della bellezza. Grazie ai suoi eventi a Bologna, Hong Kong, Las Vegas, Mumbai, Bangkok, e, dal 2024, Miami e Riyadh, il format Cosmoprof è il partner ideale sia per gli stakeholder interessati all’evoluzione a livello globale del comparto, sia per operatori con interessi più specifici in particolari aree e regioni. “La forte vocazione internazionale e la capacità di adattare le caratteristiche del format ai diversi mercati sono gli elementi che ancora oggi determinano il successo di Cosmoprof Worldwide Bologna come piattaforma di riferimento per una community di oltre 10.000 aziende e più di 500.000 operatori nei cinque continenti”, afferma Gianpiero Calzolari, Presidente di BolognaFiere. “Il network si evolve in linea con le esigenze di un settore in continua evoluzione, sviluppando progetti e servizi digitali innovativi per facilitare gli operatori e anticipando trend e soluzioni industriali. Grazie alla collaborazione con i nostri partner all'estero, Cosmoprof è oggi un brand riconosciuto in tutto il mondo e ci permette di continuare a offrire soluzioni di business avanzate per supportare la crescita del settore". L’industria cosmetica mondiale vale 427 miliardi di dollari, secondo il report beauty 2023-2027 della società di analisi McKinsey & Company: un fatturato destinato ad aumentare del 6% annuo, fino a raggiungere i 580 miliardi nel 2027. In questo scenario altamente competitivo gli eventi a marchio Cosmoprof si distinguono per la capacità di offrire contemporaneamente una ricchezza espositiva di eccellenza, con le novità più interessanti da ogni paese nel mondo, e momenti di formazione di qualità, grazie al contributo di prestigiosi esperti e opinion leader. Inoltre, i servizi digitali specifici per le esigenze dei singoli operatori e il know-how di un team altamente qualificato aiutano gli stakeholder a incrementare relazioni commerciali e nuove progettualità, rendendo gli eventi Cosmoprof un'esperienza sempre più strategica per fornitori, produttori, brand owner, buyer, distributori, rivenditori e operatori interessati a nuove soluzioni per lo sviluppo delle loro attività. Dal 23 al 25 gennaio 2024 presso il Miami beach convention center si è svolta la prima edizione di Cosmoprof North America-Miami. Grazie alla joint venture con Informa Markets e PBA – Professional Beauty Association, Cosmoprof propone un duplice appuntamento negli Stati Uniti, il più importante mercato per la cosmetica. Alla prima edizione hanno preso parte più di 700 espositori, a rappresentare l’eccellenza dei comparti supply chain, skincare & make up, hair e nail, e oltre 20.000 operatori. Questa nuova edizione è la meta ideale per i brand che desiderano massimizzare il loro potenziale commerciale nel continente americano, concentrandosi soprattutto sulla costa orientale degli Stati Uniti. Miami è infatti una location strategica: grazie ad un notevole sviluppo infrastrutturale negli ultimi anni ospita gli headquarter dei principali player del settore, e i numerosi eventi in città evidenziano il fermento della business community locale. Cosmoprof si appresta inoltre a sbarcare in Arabia Saudita. Cosmoprof Arabia, in programma a Riyadh dal 27 al 29 novembre 2024, accompagnerà le aziende del comparto alla scoperta delle regolamentazioni di accesso e delle tendenze di mercato delle regioni del Middle East. Secondo Euromonitor International, lo scorso anno il mercato beauty nei paesi del Middle East ha registrato un fatturato complessivo di oltre i 64,7 miliardi di dollari; per la fine del 2023 si prevede che il valore del settore arriverà a 66,8 miliardi di dollari. Le iniziative delle istituzioni locali a favore del turismo e del business internazionale hanno dato un ulteriore impulso ai consumi, e le vendite nel settore dei cosmetici sono in costante crescita. Nuove generazioni di consumatori, con un potere di spesa più alto e particolarmente attente all’estetica, al benessere psicofisico e ad un approccio sostenibile e di qualità alla cura di sé, sono un potenziale target per multinazionali e brand stranieri. Il crescente utilizzo di canali digitali per la ricerca di nuovi prodotti e per gli acquisti facilita la diffusione nella regione di marchi internazionali, ma al contempo aiuta lo sviluppo di brand locali. “La regione offre prospettive di sviluppo molto allettanti per gli addetti ai lavori. Sono sempre più frequenti i contatti tra i brand internazionali e i player locali. Grazie al suo prestigio e alla sua esperienza, Cosmoprof è il partner ideale per scoprire questi mercati”, sottolinea Gianpiero Calzolari. Il prossimo appuntamento del network è a Bangkok, Thailandia, con Cosmoprof Cbe asean, organizzata da BolognaFiere, Informa Markets e Shanghai Baiwen Exhibition Co Ltd. La manifestazione si svolgerà dal 13 al 15 giugno 2024, presso il Queen Sirikit National Convention Center (QSNCC). Le aspettative per la terza edizione sono molto positive dopo gli ottimi risultati del 2023, che ha registrato la presenza di oltre 1.000 espositori e brand – il 57% provenienti da paesi esteri – e più di 13.255 visitatori, registrando un incremento del +78% rispetto alla scorsa edizione. La manifestazione si è rivelata in pochi anni un'opportunità strategica di sviluppo sia per le aziende locali che per quelle internazionali. Cosmoprof North America Las Vegas si conferma l’appuntamento di riferimento per gli addetti ai lavori nelle Americhe, con particolare attenzione agli Indie Brands della East Coast e ai mercati del nord del continente. La 21a edizione è in programma dal 23 al 25 luglio 2024 al Mandalay Bay Convention Center. Cosmoprof North America è considerato il trampolino di lancio per nuovi brand, espressione di tecnologie rivoluzionarie, innovazioni di prodotto e nuovi canali di produzione, confezionamento e distribuzione. Negli ultimi mesi dell’anno la community Cosmoprof si concentra soprattutto nel continente asiatico. Dopo l’atteso ritorno lo scorso anno nella città natale dell’evento, Hong Kong, la prossima edizione di Cosmoprof Asia si terrà dal 12 al 15 novembre 2024: Cosmopack Asia dal 12 al 14 novembre 2024 presso AsiaWorld-Expo; Cosmoprof Asia dal 13 al 15 novembre 2024 avrà luogo presso Hong Kong Convention & Exhibition Centre. Lo scorso novembre, più di 2.400 espositori provenienti da 44 paesi e regioni e 65.582 visitatori da 119 Paesi si sono riuniti a Hong Kong per scoprire e sperimentare nuove tendenze e prodotti per i mercati della regione Asia-Pacifico. Cosmoprof Asia ha confermato il ruolo di principale evento B2B in Asia: ne è la prova la presenza alla scorsa edizione di più di 400 senior executive da 45 paesi, tra i quali Australia, Cina e Hong Kong, Europa, India, Giappone, Filippine, Sud Corea, Gran Bretagna e gli Stati Uniti d’America. L’ultimo appuntamento in calendario per la piattaforma internazionale Cosmoprof è a Mumbai: Cosmoprof India 2024 si terrà dal 5 al 7 dicembre presso il Jio World Convention Center. Anno dopo anno la manifestazione suscita un crescente interesse negli operatori: Cosmoprof e Cosmopack India rispecchiano i dinamismi e lo sviluppo dell’industria indiana, e consentono soprattutto ai player internazionali di penetrare nel mercato locale e in paesi limitrofi come Sri Lanka, Maldive e Nepal. L'edizione di dicembre 2023 ha registrato un notevole aumento della partecipazione degli espositori internazionali rispetto all’anno precedente, il 51% del totale. La presenza di 9.000 visitatori provenienti da 55 paesi conferma Cosmoprof India come osservatorio di riferimento per il il settore beauty nel paese. Cosmoprof è partner di numerosi eventi specifici per settore, con lo scopo di creare sinergie utili al business degli operatori. In Europa, grazie all'acquisizione nel 2018 del gruppo tedesco Health and Beauty, BolognaFiere Cosmoprof ha consolidato la propria leadership attraverso la gestione diretta del network Beauty Forum, con più di 20 eventi consolidati dedicati al settore dell'estetica professionale in Austria, Francia, Germania, Grecia, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Svizzera e Ungheria. La collaborazione con Informa markets negli Stati Uniti vede Cosmoprof partner del network Premiere Show Group, con eventi specifici per il canale professionale ad Anaheim, Orlando, San Antonio e Columbus. Premiere Shows è tra i principali organizzatori di eventi dedicati all’industria beauty sul territorio USA. Un network internazionale che include professionisti, studenti, docenti affermati e i migliori marchi del settore. In Asia, BolognaFiere Cosmoprof è partner di eventi nelle Filippine, Indonesia, Malesia, Repubblica Popolare Cinese (con South China Beauty Expo) e in Vietnam. Si intensifica inoltre la collaborazione tra il team Cosmoprof e Esxence, l’appuntamento di riferimento della Profumeria Artistica a livello mondiale. La sinergia porterà allo sviluppo di nuove iniziative nei prossimi mesi per promuovere l’eccellenza del comparto. Dal 2025 Cosmoprof Worldwide Bologna accoglierà in manifestazione anche il comparto cosmetico precedentemente parte di Sana, per ottimizzare la visibilità e la promozione del comparto cosmetico bio e naturale. Entrare a far parte dell’offerta espositiva Cosmoprof garantirà una visibilità internazionale più evidente e offrirà maggiori opportunità di sviluppo e di business per aziende e operatori. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)