Cordier (Groupama Assicurazioni): “La salute e il benessere per gli italiani sono valori inestimabili”

(Adnkronos) – "L'Osservatorio 'Change Lab, Italia 2030' è un nostro progetto ambizioso che mira ad identificare ogni anno un trend che nei successivi 10 anni avrà un impatto significativo sul modo di vivere degli italiani. Nelle precedenti edizioni abbiamo approfondito temi di attualità come la mobilità, l'impatto della pandemia sul risparmio e sugli investimenti e il rapporto con la casa. Quest'anno abbiamo deciso di focalizzarci su un aspetto cruciale, che influenza la nostra vita quotidiana, ossia quello della salute e del benessere. Si tratta di valori inestimabili che gli italiani pongono al primo posto e che oggi richiedono un approccio a 360°". E' il commento di Pierre Cordier, amministratore delegato e direttore generale di Groupama Assicurazioni, in merito a quanto emerso dalla quarta edizione dell'Osservatorio Groupama 'Change Lab, Italia 2030', realizzato da Groupama Assicurazioni in collaborazione con BVA Doxa. La survey, che ha l'obiettivo di indagare i principali trend che entro il 2030 cambieranno le abitudini di vita degli individui, quest'anno ha analizzato l'approccio degli italiani ai temi della salute e del benessere, con un focus sulle principali paure che stanno emergendo in questo ambito. "Ecco perché negli ultimi anni si sono affermate nuove figure professionali – prosegue l'Ad – Al fianco del medico di famiglia troviamo infatti nuovi alleati della salute, come i nutrizionisti, gli osteopati, gli psicoterapeuti e i life coach. La salute pone necessità e bisogni in continua evoluzione e noi, in qualità di assicuratori, dobbiamo fare del nostro meglio per intercettare queste nuove esigenze ed identificare soluzioni personalizzate, in grado di soddisfare qualsiasi tipo di bisogno in ogni ambito della vita". Il tema della salute e del benessere è diventato per gli italiani fondamentale al punto che, "pur di sottoscrivere una polizza che li tutela a 360° sotto tutti questi aspetti, 4 italiani su 10 dichiarano che rinuncerebbero ad andare più spesso a cena fuori, 3 su 10 addirittura alle vacanze – spiega Cordier – Per andare incontro a questi nuovi bisogni la nostra compagnia ha studiato con grande attenzione le necessità emerse negli ultimi anni, con l'obiettivo di mettere a punto soluzioni assicurative cucite ad hoc sulle esigenze di ciascuno. La soluzione assicurativa 'Groupama benessere in salute' ne è l'esempio: è una polizza semplice, modulare e completa per proteggere la salute degli italiani e rispondere alle loro esigenze in costante evoluzione. Questo prodotto nasce per facilitare l'accesso alle prestazioni in maggior tutela – conclude – evitando lunghe liste d'attesa e accompagnando le persone nei loro percorsi di prevenzione, diagnosi e cura. Abbiamo integrato anche protezioni aggiuntive, che coinvolgono i nuovi alleati della salute di cui parlavo, abbiamo implementato un servizio innovativo di medicina, che dà diritto alla cartella clinica digitale su cui è possibile caricare informazioni e ricevere prescrizioni e ricette, anche tradotte in più lingue se ci si trova all'estero". —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)