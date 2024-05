Continental è Top Sponsor del Giro d’Italia

(Adnkronos) – Continental, azienda leader nella produzione di pneumatici e tecnologie per l'automotive, partecipa come Top Sponsor e pneumatico ufficiale alla 107esima edizione del Giro d'Italia. La storica 'Corsa Rosa' ha dunque un nuovo alleato, impegnato a promuovere valori fondamentali come la sicurezza stradale, l'innovazione tecnologica e la sostenibilità. Una partecipazione che, oltre al Giro d'Italia vero e proprio, viene testimoniata dal supporto anche al Giro-E, gara non competitiva che si svolge sulle stesse tappe del Giro, riservata alle bici elettriche. "Sono i nostri valori principali – sottolinea il Communication & Event Manager di Continental Italia, Giorgio Cattaneo, durante la giornata inaugurale del Villaggio Giro d'Italia, organizzato nella centralissima Piazza Vittorio Veneto a Torino. "La sicurezza è un elemento fondamentale per la community dei ciclisti – osserva Cattaneo. Comunicare attraverso una piattaforma con persone sensibili alle tematiche della sicurezza ci aiuta a far arrivare prima e meglio i nostri messaggi di sensibilizzazione sui temi della sicurezza. La sostenibilità – aggiunge – è l'altro nostro valore e ovviamente la bici è intrinsecamente un mezzo di comunicazione individuale sostenibile perché non inquina, non ha emissioni e quindi le biciclette soprattutto quelle elettrificate che si possono vedere al Giro-E sono uno dei mezzi di trasporto individuali, soprattutto all'interno delle grandi città e dei grandi centri urbani, che caratterizzeranno un il futuro delle nostre città". Altro punto fondamentale del 'Continental-pensiero' è la ricerca costante nell'ambito dell'innovazione che rappresenta anch'esso uno dei pilastri centrali dell'azienda. Da qui la presenza del Nuovo AllSeasonContact2, prodotto di ultima generazione prefertto per i veicoli elettrici, come certificato dalla marcatura Ev sul fianco, e ai vertici del mercato per chilometraggio, bassa resistenza al rotolamento e sicurezza in ogni condizione meteorologica. "I nostri prodotti fanno fisicamente la corsa – osserva Cattaneo – perché equipaggiamo molti team che usano le nostre gomme e poi equipaggiamo la flotta di vetture elettrificate Toyota con il nostro prodotto di punta che è l'AllSeasonContact2, un prodotto nuovo che sta già ricevendo un grande gradimento di pubblico, piace molto ai consumatori. Prodotti studiati appositamente e ottimizzati per veicoli elettrici e ibridi e quindi le loro performance supportano le caratteristiche di questi mezzi in maniera molto efficace ed efficiente". Tante, infine, le aspettative del Team Continental su questa competizione ciclistica: "Siamo entusiasti di questa avventura", conclude il Communication & Event Manager di Continental Italia. "Sono sempre bei momenti di confronto e di contatto con le persone e ci piace molto questo aspetto del ciclismo che di fatto rappresenta una sorta di festa popolare". L’impegno di Continental per le due ruote non finisce qui. Per la seconda stagione, infatti, Continental è presente in qualità di Official Supplier e Mobility Partner anche alle grandi Classiche del ciclismo italiano firmate RCS Sports". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)