Conti pubblici, tra crescita e taglio deficit: la partita d’autunno del governo

(Adnkronos) – L'avvio di una procedura Ue nei confronti dell'Italia apre le porte alla trattativa sull'asse Roma-Bruxelles in vista della manovra d'autunno. Cruciale non solo l'impegno per la correzione dei conti ma anche la spinta della crescita condizionata all'attuazione del Pnrr da circa 191 miliardi di euro. Le raccomandazioni della Commissione europea erano attese al ministero dell'Economia, reo lo sforamento del deficit nel 2023 lievitato al 7,4% del pil sotto il peso delle spese post-Covid e della mina del superbonus; stessa sorte per altri sette Paesi membri, tra i quali la Francia. Nessun ritorno all'austerity però, "perché sarebbe un terribile errore", ha chiarito nei giorni scorsi il commissario Ue agli affari economici Paolo Gentiloni. In base alle attenuanti previste dal Patto di Stabilità riformato Roma dovrebbe tagliare il disavanzo dello 0,5-0,6% del pil (circa 10-12 miliardi) ogni anno per sette anni, quindi fino al 2031 incluso, attraverso una strategia credile monitorata da Bruxelles anche sul fronte della spesa pubblica. La proposta di procedura approderà al tavolo del Consiglio Ecofin di luglio per il via libera. Dopodiché il Mef dovrà presentare entro il 20 settembre il documento che ha preso il posto della vecchia Nadef, il Piano strutturale di bilancio di medio termine (Psb) con le stime programmatiche su crescita, deficit e debito e da cui si evincerà l'entità dell'aggiustamento del 2025. La correzione impone al governo di trovare coperture equivalenti per finanziare le misure della nuova Finanziaria, visto che la leva del deficit sarà per sette anni off limits. E l'esecutivo ha in più sedi confermato la volontà di riconfermare il taglio del cuneo fiscale (quasi 11 mld) e l'accorpamento delle prime due aliquote Irpef (oltre 4 mld), per un totale di circa 15 miliardi. Se così non fosse salirebbero le tasse per un valore medio pari a 100 euro al mese nelle buste paga di 14 milioni di cittadini. Le coperture verrebbero reperite tra i risparmi dell'Assegno di inclusione (circa 3 mld), dal taglio dell'Ace (4 mld) e dalle risorse della lotta all'evasione e del concordato biennale. Ma in scadenza ci sono altre misure per circa 5 mld complessivi: dagli stanziamenti per la nuova Sabatini e gli investimenti nelle Zes (1,9 mld) alla detassazione dei premi di produttività aziendali (833 mln), il taglio del canone Rai (430 mln) o l'anticipo pensionistico (260 mln), solo per citarne alcune. Per rispettare gli impegni con l'Ue sarà cruciale la correzione dei conti ma anche l'andamento della crescita presente e futura, con il Pnrr a fare da traino con un impatto aggiuntivo stimato di 3 punti percentuali cumulativi fino al 2026 e di 9,6 punti in più fino al 2050, secondo l'Upb. Intanto questa mattina alle 11 è in programma la cabina di regia convocata dal ministro per le Politiche Ue Raffaele Fitto a Palazzo Chigi per fare il punto sull'attuazione dei 37 obiettivi che danno all'Italia il diritto di chiedere gli 8,5 miliardi della sesta rata, mentre si dovrebbe chiudere a stretto giro di posta l'esborso del quinto pagamento da 10,6 miliardi collegati ai 52 obiettivi del secondo semestre 2023.