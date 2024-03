Carolyn Smith e la malattia: “L’anno più duro”

(Adnkronos) – "Il 2023 è stato un anno molto, molto duro". Carolyn Smith, ospite oggi di Verissimo su Canale 5, parla della sua malattia e della lotta quotidiana. La coreografa, giudice di Ballando con le stelle, da 9 anni combatte con un tumore al seno. "Ogni 3 settimane devo fare chemioterapia per tenere a bada" la malattia. "Io reggo, però ogni tanto c'è qualche complicazione o qualche malessere. Ognuno reagisce ad un farmaco, ho dovuto iniziare a fare iniezioni per proteggere il midollo osseo. Per 10 giorni mi sono trovata ko, ora sto trovando un rimedio per soffrire meno. Quando respiro, mi fa male la pelle: mi sento come se un treno mi avesse preso davanti e dietro. Ora ho ridotto questo periodo a 2-3 giorni", dice. Il 2023 è stato un anno particolarmente complesso. "Ho iniziato a soffrire di attacchi di panico. Finché non lo vivi in prima persona, non puoi capire. Quando dovevo sottopormi di nuovo agli esami, sentivo di non avere il controllo di qualsiasi cosa. Ora però mi sento molto meglio. Sono riuscita a ripartire dopo aver toccato il fondo, ho rimesso a posto le priorità", dice Carolyn Smith. "Sono forte? Non c'è scelta, bisogna andare avanti. Noi siamo qui per fare il meglio per noi e per gli altri, ma non sappiamo quanto tempo abbiamo. Tutti ci auguriamo di vivere a lungo, ma non bisogna sprecare il tempo: quel momento sprecato non torna più", aggiunge. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)