Caldo senz’afa e con qualche acquazzone: torna l’estate ‘di una volta’

(Adnkronos) – Stop al caldo africano, torna l'estate mediterranea 'di una volta'. Nelle prossime ore diremo addio all'afa e picchi di caldo a 40-42°C anche se il caldo resterà (con punte di 35 gradi al Centro-Sud) ma le notti saranno meno ‘tropicali’ e non mancherà qualche acquazzone estivo a rinfrescare l'aria. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito iLMeteo.it, conferma che la tenaglia di caldo ed afa, opprimente degli ultimi 10 giorni su gran parte del Paese, sta lasciando per qualche giorno il nostro territorio. Al Nord le massime stenteranno a superare i 32°C, specie tra Piemonte e Lombardia. Nelle prossime ore, infatti, l’Anticiclone delle Azzorre dominerà lo scenario con correnti più occidentali (dall’Oceano Atlantico, casa delle Isole Azzorre) sostituendo il Cammello (nome in gergo dell’Anticiclone Africano) e il suo carico di masse d’aria umide da sud. In sintesi, nel pomeriggio raggiungeremo ancora i 35-36°C a Firenze e Roma ma il contenuto di umidità e l’afa saranno decisamente minori: dopo il passaggio temporalesco delle ultime 48 ore, il tempo resterà un po’ instabile sul Triveneto e su tutta la fascia appenninica del Centro-Sud, ma prevarrà comunque il sole. Tra mercoledì e giovedì, inoltre, è previsto un ulteriore leggero calo delle temperature con un tempo quasi piacevole, considerando che siamo nella fase climaticamente più calda dell’anno in Italia, siamo nel ‘Solleone’, periodo bollente dell'estate tra metà luglio e metà agosto durante il quale il Sole si trova nel segno zodiacale del Leone. Vivere in Italia un Solleone estivo con massime sui 33-34°C è quasi un’eccezione negli ultimi anni dominati dal Riscaldamento Globale. Ma sarà l’eccezione che conferma la regola: dal weekend torneremo subito a bollire con 38-40°C, anche a Firenze, Ferrara e Bolzano! Da sabato 27 luglio è previsto il ritorno dell’Anticiclone Africano e le temperature saliranno di 5-6 gradi velocemente, in modo repentino, fastidioso, canicolare, ricordandoci che ormai l’Estate italiana non è più quella gradevole dell’Anticiclone delle Azzorre, ma quella nordafricana del Cammello subtropicale. Godiamoci dunque qualche giorno di tregua prima di tornare a soffrire l’afa maghrebina. NEL DETTAGLIO

Martedì 23. Al Nord: soleggiato salvo rovesci su rilievi del Triveneto, della Lombardia e sugli Appennini. Al Centro: soleggiato salvo qualche pioggia a ridosso degli Appennini, specie in Toscana. Al Sud: soleggiato.

Mercoledì 24. Al Nord: isolati temporali in Trentino, sole altrove. Al Centro: qualche rovescio sui monti tra Lazio e Molise. Al Sud: rovesci isolati sugli Appennini.

Giovedì 25. Al Nord: soleggiato. Al Centro: soleggiato. Al Sud: torna il sole ovunque.

Tendenza: tempo via via più soleggiato e poi anche più caldo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)