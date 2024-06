Bruce Springsteen, riprogrammate tra un anno le tappe del tour in Italia: le date

(Adnkronos) – Le date italiane rinviate del tour di Bruce Springsteen and The E Street Band, inizialmente previste per il 2024, sono state riprogrammate per il 2025. Tra un anno, quindi, l'appuntamento in Italia con l'artista e la sua storica band. – 30 giugno 2025 · Milano, Stadio San Siro (recupero del 1° giugno 2024) – 3 luglio 2025 · Milano, Stadio San Siro (recupero del 3 giugno 2024) I biglietti precedentemente acquistati restano validi per le nuove date. I biglietti acquistati per la data del 1° giugno 2024 sono validi per il 30 giugno 2025 – e i biglietti acquistati per la data del 3 giugno 2024 sono validi per il 3 luglio 2025. Coloro che desiderano ottenere un rimborso potranno inoltrare la richiesta al sistema di biglietteria presso il quale si è effettuato l’acquisto (ticketmaster.it, ticketone.it o vivaticket.com), seguendo le modalità riportate sui rispettivi siti internet, entro e non oltre il 20 luglio 2024. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)