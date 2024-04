Box office, tre i film in vetta a Pasqua: ‘Kung Fu Panda’, ‘Un mondo a parte’ e ‘Godzilla e Kong’

(Adnkronos) – È stato un weekend di Pasqua molto importante per il box office italiano, con tre film che hanno registrato ottimi risultati tra giovedì 28 marzo e lunedì primo aprile. 'Kung Fu Panda 4' consolida il suo primato con 3.541.988 euro per un totale di 8.335.756: segno che c’è un target, quello delle famiglie, che risponde bene di fronte al nuovo capitolo di un franchise rassicurante e solido che, nonostante le lunghe pause tra un capitolo e l’altro (il terzo è uscito nel 2016).

Parte benissimo 'Godzilla e Kong – Il nuovo impero' con 2.344.526 euro: un incasso migliore rispetto a Godzilla 2: King of the Monsters', che chiuse con un totale inferiore a quanto raccolto da quest’ultimo film nei cinque giorni di Pasqua. Ma la vera sorpresa arriva dal cinema italiano, con 'Un mondo a parte' che tra Giovedì Santo e Pasquetta riesce a conquistare 2.765.744 euro (nel totale sono comprese anche le tante anteprime che hanno preceduto l’uscita in sala), imponendosi al primo posto della classifica di sabato e distaccando di poche migliaia di euro 'Kung Fu Panda 4' nella giornata di ieri. Un risultato migliore rispetto al totale di 'Grazie ragazzi', il precedente film diretto da Riccardo Milani con Antonio Albanese, e che si avvicina al totale di 'Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto' (3,2 milioni), uscito alla fine di agosto 2021 per attirare il pubblico in sala nel periodo del Covid. I tre film hanno trainato l’intero mercato, con un incasso complessivo di 7.764.369 euro tra giovedì e domenica (a Pasqua 2023 fu di 4.286.646) e 2.950.738 a Pasquetta (meglio dell’anno scorso). Alcuni film già in sfruttamento hanno consolidato i propri risultati: 'Dune – Parte 2' si prepara a superare i 10 milioni (il totale è 9.698.659), 'La zona d’interesse' sfiora l’incredibile cifra di 4 milioni e mezzo (4.427.220), 'Race for Glory – Audi vs. Lancia' cala ma resta in top ten (1.284.607), La sala professori funziona a un mese dall’uscita (1.177.293), mentre fatica a trovare un pubblico 'May December' (583.367 dopo due weekend in sala). Stentano le altre new entry pasquali: 'Priscilla' di Sofia Coppola si ferma a circa mezzo milione (497.5165 euro, di cui 109.397 a Pasquetta), a 'I bambini di Gaza' bastano 25.031 euro per entrare nella top ten di ieri (74.556), fuori dalla top ten 'Il teorema di Margherita e Orlando', 'My Political Biography'. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)