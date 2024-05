Bonduelle presenta la nuova Brand Image attraverso un nuovo logo

(Adnkronos) – La B iniziale con una foglia rivolta verso l’alto al suo interno, a simboleggiare il futuro, l’innovazione e gli obiettivi di crescita; le foglie e il seme che sottolineano la componente vegetale dell'offerta e l’approccio sostenibile; infine l'arco che evoca un raggio di sole, simbolo dell’impatto positivo dell’azienda nel promuovere la transizione verso un'alimentazione a base vegetale. Bonduelle, azienda attiva nel mondo vegetale, svela la sua nuova Brand Image attraverso un nuovo logo: un passo che rinnova e consolida la direzione dell’azienda, perseguendo la sua missione a promuovere la transizione verso un'alimentazione ricca di vegetali, per il benessere delle persone e del Pianeta. Fondata nel 1853 nel nord della Francia da Louis Bonduelle, da sette generazioni, Bonduelle tramanda un impegno per offrire cibo plant based di qualità e sostenibile, favorendo un’alimentazione sana ed equilibrata che rispetti il territorio e le persone. È in quest’ottica che l’azienda propone 4 categorie di prodotti a base vegetale (surgelati, freschi, ambient, piatti pronti), per includere soluzioni a base vegetale nella propria dieta, in qualsiasi ricetta e in qualsiasi momento. Proprio grazie a un approccio trasversale al mondo vegetale – spiega l'azienda in una nota – il brand viene scelto cross categoria dal 10,2% dei consumatori, raggiungendo una penetrazione tra le famiglie italiane del 56,3%: nell’intero settore food, Bonduelle è il 12° brand per penetrazione. Oggi Bonduelle consolida la direzione dell’azienda attraverso un nuovo logo moderno che unisce tutti i suoi prodotti sotto un'unica identità, più riconoscibile e centrata sul consumatore: l’iconica B di Bonduelle contiene al suo interno una foglia rivolta verso l’alto, che simboleggia il futuro, l’innovazione e la crescita costante cui l’azienda mira. Le foglie e il seme, rappresentati con un effetto dinamico, sottolineano la componente vegetale della sua offerta e l’approccio sostenibile. Infine l’arco, ripensato in una chiave più moderna, evoca un raggio di sole, simbolo dell’impatto positivo dell’azienda nel promuovere la transizione verso un'alimentazione a base vegetale. “Da sempre Bonduelle è impegnata nella ricerca di soluzioni innovative per incontrare le esigenze dei consumatori: questo nuovo logo rappresenta l’attenzione che Bonduelle riserva per le persone e per il Pianeta, contribuendo alla creazione del 'mondo che ci piace'. L’anima di Bonduelle viene così rispecchiata attraverso una nuova immagine evocativa di ciò che siamo e facciamo e immediatamente riconoscibile, riprendendo i colori della terra e del sole: mantenendo vive le nostre radici e fondando le nostre azioni nei valori portanti dell’azienda, ci impegniamo per offrire cibo di qualità plant based attraverso un’agricoltura sostenibile, una promessa a lungo termine verso uno stile di vita sano nel rispetto della Terra”, dichiara Laura Bettazzoli, Marketing Director di Bonduelle Italia. Bonduelle Italia ha ottenuto la certificazione B Corp nel 2023, diventando così la prima realtà europea del Gruppo Bonduelle a ottenerla a conferma del percorso intrapreso verso i più alti standard di performance sociale, economica e ambientale per il benessere delle persone e del pianeta. Sono tre i pilastri su cui Bonduelle concentra il proprio impegno – Pianeta, Alimentazione e Persone – e per ciascuno di essi sono stati definiti obiettivi chiari e misurabili, da raggiungere nel medio-lungo periodo e monitorati su base annuale grazie allo strumento di misurazione delle B Corp. Sul fronte dell'alimentazione, attraverso la Fondazione Louis Bonduelle, l’azienda ha l’obiettivo di cambiare i comportamenti alimentari in modo sostenibile, salvaguardando le persone e il Pianeta, e di accelerare la transizione alimentare. A tal fine, vengono promosse attività di sensibilizzazione per rendere l’alimentazione sostenibile più accessibile, disponibile e condivisibile: in Italia, la Fondazione Louis Bonduelle organizza da anni progetti rivolti a bambini e ragazzi per sensibilizzare sull’importanza di una corretta nutrizione e contrastare lo spreco alimentare. —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)