Biden annuncia ritiro su X, Musk esalta vittoria dei social

(Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha bypassato i media tradizionali per annunciare la sua decisione di ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca e ha scelto di postare su 'X' la lettera con cui comunicava la sua scelta. Una vittoria dei social media, ha affermato Elon Musk, sottolineando che ''i collaboratori della Casa Bianca hanno appreso che Biden aveva abbandonato la corsa leggendo X''. In una serie di post condivisi nelle ore successive l'annuncio di Biden, Musk ha evidenziato il ruolo dei social network come canale diretto per informare su eventi mondiali in modo più agile rispetto ai siti di notizie o alle reti televisive e radiofoniche. Il fondatore di Tesla ha quindi invitato i leader a ''pubblicare direttamente'' su X e a ''non cedere il ruolo a intermediari''. Certo, ''possono essere fatti degli errori, ma questo dimostra che è tutto reale. La gente vuole autenticità''. La scelta di Biden di affidare a X, e contemporaneamente a Instagram, la sua storica decisione mette in luce come i social siano diventati il principale veicolo di notizie per gli elettori americani in una campagna elettorale particolarmente caotica. La risposta del pubblico online alla lettera di Biden è stata evidente, con oltre 180 milioni di visualizzazioni e più di 700mila 'Mi piace' nelle prime due ore in cui è stata online. Il suo post su Instagram ha ottenuto oltre 1,1 milioni di 'Mi piace'. X è quindi emersa come una fonte primaria per gli americani, sempre più interessati a ricevere notizie aggiornate in modo rapido. Ancor più nell'ultima settimana, iniziata con il tentativo di assassinio dell'ex presidente americano Donald Trump, continuata con i crescenti appelli democratici a Biden a farsi da parte e con una Convention nazionale repubblicana molto simile a uno spettacolo che ha riconfermato Trump, com'era scontato. E culminata nell'annuncio di Biden di farsi da parte. ''L'ultima settimana ha consolidato il ruolo dominante che i social media hanno per le comunicazioni politiche e le ultime notizie'', ha detto al Washington Post Katie Harbath, ex direttrice delle politiche pubbliche di Facebook e ora responsabile degli affari globali presso Duco Experts, una società di consulenza tecnologica. ''Ha dei costi, ma è il modo più efficiente per far arrivare le notizie al maggior numero di persone il più velocemente possibile'', ha spiegato. Biden non è stato l'unico ad affidarsi ai social media per condividere velocemente notizie che lo riguardano. Anche Trump ha dato la sua prima risposta al tentato omicidio sulla sua piattaforma social Truth Social, la stessa dove ha poi annunciato la scelta del senatore J.D. Vance dell'Ohio come candidato alla sua vice presidenza. Tanto che l'amministratore delegato di X Linda Yaccarino ha postato sul social network che proprio lì è ''dove la storia accade''.