Banche, il 3 luglio decima edizione dell’Accenture Banking Conference

(Adnkronos) – Innovazione, nuovi modelli operativi ed esperienza cliente nel mondo bancario e finanziario saranno i principali temi affrontati nella decima edizione dell’Accenture Banking Conference, un momento di confronto unico tra i leader di questi settori che verrà trasmesso in diretta sui canali Sky il 3 luglio 2024 alle ore 10. L’evento, che coinvolge i Ceo e i top manager delle principali istituzioni finanziarie, si è confermato negli ultimi anni come l’appuntamento di riferimento per confrontarsi sulle tendenze attuali e future del mercato. Quest’anno, la “nuova veste” della Accenture Banking Conference, rappresenterà un'opportunità unica, anche per il grande pubblico, di ascoltare il dibattito su temi di estrema attualità – quali le implicazioni dell’Intelligenza Artificiale – per la prima volta fruibili attraverso la diretta Tv e online. Le voci dei protagonisti nel mondo bancario e finanziario – un parterre d’eccezione – presenteranno case study di successo e applicazioni di tecnologie emergenti, offrendo uno sguardo concreto sulle trasformazioni in atto nel panorama di riferimento. L’evento vedrà la partecipazione di illustri speaker, tra cui: Stefano Barrese, Responsabile della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo; Massimiliano Colangelo, Responsabile Financial Services di Accenture Italia; Iacopo De Francisco, Amministratore Delegato Banca CF+; Bruno Frattasi, Direttore Generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale; Gabriella Greison, fisica, scrittrice, attrice teatrale, drammaturga, divulgatrice scientifica, giornalista; Mauro Macchi, Presidente e Amministratore Delegato di Accenture Italia; Mario Nobile, Direttore Generale di Agenzia per l'Italia Digitale; Massimo Proverbio, Chief IT Digital and Innovation Officer di Intesa Sanpaolo; Mariarosaria Taddeo, Professore Associato dell’Oxford Internet Institute all’Università di Oxford e Ethics Fellow presso l’Alan Turing Institute di Londra. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)