Autobomba a Mosca, l’esplosione in un parcheggio: due feriti

(Adnkronos) – Almeno due persone sono rimaste ferite oggi a causa dell'esplosione di un'autobomba in Russia, a Mosca, come confermato dalle autorità che indagano per tentato omicidio. La portavoce del ministero dell'Interno russo, Irina Volk, ha precisato che "un oggetto non identificato collocato in un'auto è esploso all'interno di un parcheggio nel nord della capitale", prima di aggiungere che i due feriti, non identificati, sono già stati trasferiti in ospedale. "Gli agenti di polizia stanno attuando una serie di misure operative e investigative per stabilire tutte le circostanze dell'incidente, nonché per arrestare le persone coinvolte in questo crimine", ha sottolineato Volk attraverso il suo account Telegram. Il ministero ha riferito che gli specialisti stanno già "esaminando la scena dell'incidente", mentre le agenzie di sicurezza citate dall'agenzia di stampa russa Tass hanno già confermato che si sta indagando per tentato omicidio, senza dare ulteriori dettagli. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)