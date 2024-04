Aumento biglietto bus e metro Roma, Gualtieri: “Necessario, ma riduzione per abbonamenti”

(Adnkronos) – A Roma aumento del biglietto bus e metro a 2 euro? ''Ad oggi rispetto alle risorse attuali sul trasporto pubblico la rimodulazione è necessaria ma sarà affiancata a una riduzione del costo degli abbonamenti''. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo alla conferenza 'Preparazione al Giubileo Cattolico 2025' nella sede della stampa estera. ''Da tempo noi chiediamo più risorse nazionali per il Trasporto pubblico locale, poi la Regione determina le tariffe sulla base delle risorse esistenti. Se come sembra questo intervento sarà confermato ci sarà la massima attenzione per accompagnarlo a una riduzione per gli abbonamenti'', ha affermato Gualtieri. Il sindaco ha anche spiegato che "no, non metteremo un ticket per Roma. Abbiamo però aumentato la tassa di soggiorno". Quanto ai lavori per il Giubileo, ''ad oggi siamo al 27% dei cantieri già aperti, 44 pari al 20% sono di imminente avvio, entro maggio apriranno. Entro maggio avremo il 50% dei cantieri aperti, gli altri seguiranno molto rapidamente''. Gualtieri ha poi avvertito sul "rischio di ipertrofia di b&b e affitti brevi, concentrati nel centro della città, un fenomeno negativo che rischia di desertificare e svuotare i palazzi. Non si può pensare che non ci siano affitti brevi, non ho nessuna visione demonizzante ma ho una forte critica sull'assenza della legge di strumenti per regolare il fenomeno. Chiediamo al Governo di consentire ai Comuni di regolamentare di più questo ambito. Secondo me sarebbero necessari dei limiti di concentrazione, anche nei singoli palazzi'', ma ''servono basi giuridiche per farlo che richiedono un intervento dello Stato che noi continuiamo a sollecitare''. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)