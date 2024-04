Atp Montecarlo: oggi ottavi di finale con Sinner, Musetti e Sonego

(Adnkronos) –

Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego tutti in campo oggi all'Atp Masters 1000 di Montercarlo per gli ottavi di finale, trasmessi in diretta tv e streaming. Il torneo nel Principato ieri è stato condizionato dalla pioggia, che ha fermato alcuni incontri e rallentato il programma del secondo turno. Il primo italiano a scendere in campo sul campo centrale è Musetti, che affronta il numero 1 del mondo, Novak Djokovic, nel primo pomeriggio. Il toscano si è aggiudicato uno solo dei 4 confronti diretti con il fuoriclasse serbo ma lo ha fatto proprio sulla terra rossa di Montecarlo, un anno fa, e sempre negli ottavi di finale. Musetti nell'edizione 2023 si è imposto per 4-6, 7-5, 6-4 cogliendo un successo di prestigio. Djokovic si è aggiudicato i 3 precedenti match, tra il 2021 e il 2022, compresa una sfida negli ottavi di finale del Roland Garros di 3 anni fa, chiusa con il ritiro di Musetti nel quinto set per problemi fisici. Sul Centrale di Montecarlo, dopo la sfida Musetti-Djokovic, tocca a Sinner, che non dovrebbe scendere in campo prima delle 15.30-16. Il numero 2 del mondo, reduce dal nettissimo successo all'esordio contro lo statunitense Sebastian Korda, affronta il tedesco Jan-Lennard Struff, avversario insidioso sulla terra rossa e capace di battere al debutto uno specialista del clay come l'argentino Sebastian Baez. Sinner, che a Montecarlo deve arrivare in semifinale per mantenere la seconda posizione nel ranking, si è aggiudicato l'unico confronto diretto, andato in scena circa un mese fa sul cemento di Indian Wells. Sonego va all'assalto dei quarti di finale nell'ultimo match sul Court des Princes. Nel tardo pomeriggio, affronta il francese Ugo Humbert, numero 14 del tabellone. L'azzurro ha ottime chance di passare il turno, a giudicare dall'analisi delle 2 vittorie ottenute nei 4 precedenti incontri con il transalpino. Sonego si è imposto per 2 volte sulla terra battuta lo scorso anno: ha vinto in 3 set a Montecarlo e si è ripetuto un mese dopo al Roland Garros, contro un avversario che evidentemente sulla superficie più lenta non riesce a esprimere il proprio tennis migliore. L'Atp Masters 1000 di Montecarlo è trasmesso in esclusiva tv da Sky Sport sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Sarà inoltre possibile seguire i match in streaming su Now e sull'app Sky Go.