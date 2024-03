Atp Indian Wells, Djokovic al terzo turno: avanti Musetti e Nardi

(Adnkronos) – Novak Djokovic soffre ma approda al terzo turno dell'Atp Masters 1000 di Indian Wells. Avanti anche Lorenzo Musetti e Luca Nardi, eliminati Fabio Fognini e Lorenzo Sonego. Djokovic, numero 1 del mondo, si impone in 2h10' contro l'australiano Aleksandar Vucic. Il serbo ha la meglio per 6-2, 5-7, 6-3. Musetti, numero 26 del tabellone, piega il canadese Denis Shapovalov per 6-4, 2-6, 7-5 in 2h20'. Il toscano sfida ora il danese Holger Rune, numero 7 del seeding. Nardi, in tabellone come lucky loser, ha la meglio sul cinese Zhizhen Zhang per 6-3, 3-6, 6-3 in 2 ore di gioco: al terzo turno lo aspetta Djokovic. Fognini cede all'argentino Sebastian Baez, testa di serie numero 19, che si impone per 7-5, 6-3 in 1h39'. Sonego viene battuto dal britannico Cameron Norrie, numero 28 del seeding, che ha la meglio per 6-4, 6-4 in 1h17'. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)