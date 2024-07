Arrestati in Texas il signore della droga El Mayo e il figlio di El Chapo

(Adnkronos) –

Ismael 'El Mayo' Zambada, figura chiave del cartello di Sinaloa e uno dei signori della droga più influenti del Messico, è stato arrestato a El Paso, città di confine del Texas. Con lui, a finire in manette anche Joaquín Guzmán López, figlio dell'ex socio di Zambada e famigerato leader del cartello Joaquín 'El Chapo' Guzmán Loera. Ad annunciare l'operazione, spiega la Dpa, il procuratore generale degli Stati Uniti Merrick Garland. Una fonte del Dipartimento della Sicurezza interna ha svelato che gli arresti sono stati compiuti grazie ad un tranello: i due ricercati sono stati ingannati e convinti ad imbarcarsi su un volo privato diretto verso gli Stati Uniti, riferisce il Washington Post senza fornire al momento ulteriori dettagli. Secondo quanto riportato dai media messicani, sia Zambada che Guzmán López si sono arresi volontariamente alle autorità. La Drug Enforcement Administration statunitense aveva offerto una ricompensa fino a 15 milioni di dollari per informazioni che avrebbero potuto portare all'arresto del 76enne Zambada. L'uomo deve ora affrontare molteplici accuse negli Stati Uniti, tra cui produzione di cocaina, eroina, metanfetamine e fentanyl, nonché omicidio e riciclaggio di denaro. Non sono stati forniti dettagli sulla detenzione, mentre ll'operazione – spiega ancora il Washington Post – sembra far parte di un accordo con Guzmán ma non è chiaro quali potenziali benefici potrebbe ricevere la sua famiglia. Le autorità statunitensi hanno preso di mira in modo aggressivo il cartello di Sinaloa, che è "il più grande trafficante di fentanyl negli Stati Uniti", ha dichiarato a febbraio Anne Milgram, amministratore della Drug Enforcement Administration. L’oppioide sintetico ha fatto esplodere l’epidemia di droga più letale nella storia degli Stati Uniti, causando decine di migliaia di morti nel Paese solo negli ultimi anni. "El Mayo e Guzmán López si uniscono a un elenco crescente di leader e associati del cartello di Sinaloa di cui il Dipartimento di Giustizia si sta assumendo la responsabilità negli Stati Uniti", ha detto Garland. Ovidio Guzmán, un altro figlio di El Chapo, è stato estradato dal Messico negli Stati Uniti a settembre. El Chapo è stato condannato all’ergastolo negli Stati Uniti nel 2019. Zambada era noto per aver mantenuto sempre un profilo basso e per aver evitato lo stile di vita appariscente di altri signori della droga ai quali era sopravvissuto. I suoi figli Ismael e Vicente, insieme a suo fratello Jesus 'El Rey' Zambada, sono stati tutti arrestati ed estradati negli Stati Uniti diversi anni fa con l'accuse per froga. Eppure il loro padre non era mai stato preso. "Era il più attento tra tutti loro", ha detto al Washington Post John Callery, veterano della Dea in pensione che ha cercato 'El Mayo' e altri capi del cartello di Sinaloa come capo della divisione sul campo di San Diego. "Non avrei mai pensato che il vecchio avrebbe mai lasciato il Messico per nessun motivo", le parole dell'uomo, che ha aggiunto: "Ci sono state così tante operazioni per cercare di prenderlo in passato, ed è sempre stato molto intelligente, molto sfuggente". "Era una leggenda", ha aggiunto John Feeley, ex ambasciatore degli Stati Uniti con una vasta esperienza in Messico. Zambada era così sfuggente, ha detto Feeley, "che ne sentivamo parlare solo a sussurri". Meno famoso del più noto El Chapo, Zambada era il boss alla pari che fungeva da capo delle operazioni dell’organizzazione nei primi anni del cartello. Secondo Callery, El Mayo soffre di diabete ed è in cattive condizioni di salute, ma rimane 'padrino' nel mondo della droga messicano, capace di mediare e mantenere fragili accordi tra gruppi in guerra. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)