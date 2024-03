Altroconsumo, con Chora Media lancia Altroché, podcast per capire come comprare e vivere meglio

(Adnkronos) –

Negli ultimi anni, il dibattito sul consumo responsabile ha guadagnato sempre più rilevanza nelle nostre conversazioni quotidiane, nelle aziende e nei contesti istituzionali. Tuttavia, nelle vesti di consumatori, ci troviamo spesso confusi da una moltitudine di dati e messaggi contrastanti che non aiutano ad agire in modo consapevole. Per questo, Altroconsumo, che da oltre cinquant’anni si dedica alla tutela e alla difesa dei consumatori, in collaborazione con Chora Media, presenta Altroché. Il podcast di sei episodi si inserisce nel contesto di Impegnati a cambiare, progetto realizzato dall’Associazione con la direzione strategica e creativa di Paolo Iabichino, per guidare il pubblico verso scelte più consapevoli e responsabili. Altroché è frutto di una nuova collaborazione tra Altroconsumo e Chora Media, che uniscono le loro competenze per offrire un'esperienza informativa unica con una serie audio talk che esplora le varie sfaccettature del nostro modo di consumare attraverso una lettura ragionata dei dati. In ogni puntata, partendo da alcuni numeri di contesto sulla nostra società, Francesco Oggiano, editor-at-large di Will Media, si confronta con una persona esperta di dati e statistiche di Ipsos e con un ospite diverso, per raccontare e scoprire come possiamo contribuire al benessere collettivo a partire dalle nostre scelte, dalla moda ai viaggi al cibo. Il primo episodio, intitolato AltroVestire e focalizzato sull’abbigliamento, vede la partecipazione di Andrea Fagnoni, Chief Client Officer di Ipsos e co-fondatore dell’Osservatorio Civic Brands, e Silvia Stella Osella, consulente creativa ed esperta di moda sostenibile. Attraverso l'analisi di una nuova ricerca condotta da Ipsos per Altroconsumo nel mese di febbraio 2024, chi ascolta ha l’opportunità di sviluppare un maggiore senso critico per decidere se e come cambiare qualche pezzetto della propria quotidianità. La prima puntata di Altroché è disponibile a partire dal 12 marzo sulle principali piattaforme gratuite (Spotify, Apple Podcast, Spreaker e Google Podcasts). Il secondo appuntamento, dedicato ai viaggi e alle vacanze, sarà rilasciato nel mese di giugno e i successivi sulle altre tematiche del consumo responsabile a partire dall’autunno. Altroché è un podcast di Chora Media e Altroconsumo scritto da Francesco Oggiano insieme a Francesca Bottenghi e con la partecipazione di Ipsos. È parte del progetto "Impegnati a cambiare", realizzato da Altroconsumo con la direzione strategica e creativa di Paolo Iabichino. La cura editoriale è di Graziano Nani. La supervisione del suono e della musica di Luca Micheli. La post produzione e il sound design sono di Aurora Ricci. Il producer è Marco Paltrinieri. Le registrazioni in studio sono a cura di Aurora Ricci e Luca Possi. Le musiche sono su licenza Universal Music Publishing Ricordi srl. Francesco Oggiano: Digital journalist, è uno dei volti di Will Italia. È stato autore dei podcast Mani Pulite, Cosa Resta, One more time e Show Off. Da settembre è host del podcast quotidiano Closer. Cura Digital Journalism, newsletter con una community di migliaia di creativi digitali. Ed è autore di «Sociability», Come i social stanno cambiando il nostro modo di informarci e fare attivismo (Edizioni Piemme 2022). —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)