Allegri pronto a ripartire dalla Premier, lo vuole il Manchester United

(Adnkronos) – Nessun periodo di stop o di pausa per l’ormai ex tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri che dopo l’addio turbolento ai bianconeri è pronto a ricominciare subito la sua avventura da allenatore e vuole farlo in Premier League. E’ interessato al tecnico toscano, infatti, il Manchester United, secondo quanto riporta ultimejuve.it. L’allenatore scioglierà gli ultimi suoi dubbi su dove andare ad allenare e la scelta cadrà fuori dall’Italia, per tentare per la prima volta in carriera un’avventura all’estero, in Premier League, in un club come lo United che ha avuto una stagione molto complicata, nonostante il successo finale in FA Cip contro i cugini del City. Un club con grandi potenzialità economiche e tecniche che deve tornare grande. E che per farlo ha scelto Allegri. Il successo in FA Cup che permette ai Diavoli Rossi di poter accedere alla seconda competizione europea in ordine di importanza, l’Europa League, non è bastata a Erik Ten Hag per guadagnarsi la riconferma e il nome di Massimiliano Allegri è stato subito tra i papabili ma arriva da lontano. Secondo The Guardian i Red Devils avrebbero pensato di puntare su Thomas Tuchel, liberatosi dal Bayern Monaco ma quando la Vecchia Signora ha deciso di dire addio definitivamente di Allegri sono cambiati tutti i progetti. L’accordo sarebbe praticamente definitivo con il tecnico italiano che prenderebbe lo stesso ingaggio di Torino. Poi bisognerà fare la squadra. Ma a Manchester c’è voglia di investire. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)