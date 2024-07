Alimentazione, non solo tennis. Pennetta: “Bello trovarsi attorno al tavolo con menù sani e gustosi”

(Adnkronos) – “La corretta nutrizione è stata parte integrante della mia carriera di sportiva e sono stata fortunata perché negli anni ho provato tante ricette, ho conosciuto sapori esotici e soprattutto ho trovato un importante equilibrio tra salute e appagamento che oggi condivido con i miei figli. Non comunico loro solo la mia educazione e i miei gusti, ma insegno la bellezza di trovarsi attorno a un tavolo e scoprire un universo di profumi per creare menu bilanciati, sani e gustosi”. Così Flavia Pennetta, una delle migliori tenniste italiane di tutti i tempi, con 11 titoli vinti, racconta la sua esperienza tra sport, famiglia: oggi è anche madre di 2 bambini e ama realizzare piatti veloci e leggeri, perfetti da condividere anche con gli amici. “Ci troviamo spesso a mangiare piatti genuini ma saporiti, in cui gli ingredienti vegetali non mancano mai – spiega la campionessa – In più, per i bambini è importante che il menu non sia troppo ripetitivo, perché anche la curiosità fa parte di una formazione corretta all’alimentazione. Preparare un pasto insieme è divertente e utile. Si possono assaggiare materie prime meno conosciute, spezie e frutta tropicale e così imparare ad amare anche altre tradizioni”. Varietà, creatività, ma anche piatti del cuore che possono restare quelli della nostra vita. Per la Pennetta sono le melanzane ripiene con pomodori, mozzarella e origano. “A questo sono molto affezionata perché mi è stato tramandato da mia nonna, la mia prima tifosa”, aggiunge l’ex campionessa. La ricetta dell’infanzia di Pennetta è uno dei piatti Signature le cui diverse versioni sono consultabili sull’app ricettario gratuita HomeID che raccoglie centinaia di preparazioni testate su Philips Airfryer Combi Serie 7000, dotata di estrema versatilità: con 22 diverse funzioni per grigliare, arrostire, scongelare, eseguire cotture lente, tostare, essiccare e friggere ad aria, il sistema riduce anche tempi e consumi energetici, non avendo bisogno di preriscaldamento. Così, per la Pennetta, Philips Airfryer Combi Serie 7000 è diventata una sorta di “chef a domicilio”. Smart, ricca di programmi automatici di cottura e semplice da utilizzare grazie a un display estremamente intuitivo e con le sue dimensioni XXL da 8,3 litri/7 porzioni, l’elettrodomestico è perfetto anche per le famiglie numerose, senza dimenticare che le parti rimovibili sono lavabili in lavastoviglie. Davvero un bel vantaggio nella vita di tutti i giorni. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)