AC/DC, 25 maggio unica data italiana del POWER UP Tour

(Adnkronos) – Ci siamo. Gli AC/DC, la leggendaria band da milioni di dischi, ha scelto la RCF Arena di Reggio Emilia (ex Campovolo) per l'unica tappa italiana del POWER UP European Tour. La data da segnare sul calendario è 25 maggio 2024. Sul sito di RCF Arena tutte le info sui biglietti. "I biglietti nominali per l’unica tappa italiana di sabato 25 maggio alla RCF Arena di Reggio Emilia saranno in vendita esclusivamente sul circuito Ticketone (online e punti vendita) dalle 10 di venerdì 16 febbraio per un acquisto massimo di 4 biglietti per account – si legge sul sito – Sarà possibile effettuare un solo cambio di nominativo per biglietto a partire da giovedì 25 aprile. La produzione (Barley Arts) e la RCF Arena invitano a non affidarsi a circuiti di secondary ticketing". Gli AC/DC – Angus Young alla chitarra solista, Brian Johnson alla voce, Stevie Young alla chitarra ritmica, Matt Laug alla batteria e un nuovo bassista a proseguire l’opera di Cliff Williams – torneranno a suonare per onorare i loro cinquant'anni di carriera. La band si esibirà in 21 show in giro per l'Europa durante la prossima estate. POWER UP sarà il primo tour europeo dopo più di otto anni. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)