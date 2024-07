Quel delfino che veglia sul Giardino di Ali, un guardiano della memoria

È sempre lì. Al mattino presto e al tramonto. Gioca, salta, si muove in uno specchio d’acqua che, anche quando il vento di tramontana è forte, rimane calmo. Non si scompone.

Il delfino ha scelto quel posto da un po’ di tempo. Forse lo sapeva che avrebbe avuto in un certo senso una grande responsabilità. Quel delfino, infatti, veglia sul Giardino di Ali: 94 alberi, uno per ogni vittima della strage di Steccato di Cutro, un’opera fortemente voluta e realizzata dal Comune di Crotone. Sono riuscito a fotografarlo ieri sera (anche se da lontanissimo): gioca ed è tranquillo. Riemerge, poi si rituffa, per poi riapparire.

Sembra un guardiano della memoria.

Sembra ricordarci di non dimenticarli. E non non potremo mai farlo.

Eppure c’è stato anche chi ha suggerito di spostarlo quel giardino. Troppo ingombrante, evidentemente. Ma non era crotonese, non lo è mai stato. A differenza di chi da questa città viene adottato anche se ci passa per una volta sola e se ne innamora. A differenza di Ali, bambino crotonese.

Bambino per sempre che adesso gioca con il suo delfino speciale.