Anche sul gladio è arrivato il momento di fare una scelta

Quello che stiamo attraversando è un periodo strano, in cui tutti invocano pace. Solamente ieri, nel corso della trasmissione “Che tempo che fa” condotta da Fabio Fazio, Papa Francesco ha ricordato le vittime della strage di Cutro, invocando allo stesso tempo la pace come soluzione definitiva per la fine della sofferenza di molti popoli.

Eppure ci sono segnali che sono li, rimangono. Non sono proprio dei monumenti e non si tratta esattamente del Colosseo. Anche a Crotone. Uno in particolare: il Gladio. Voluto dal sindaco di allora, Pasquale Senatore, nessuno nonostante le intenzioni manifestate è stato capace di “modificarlo”, trasformandolo magari in un simbolo di pace. Abbatterlo sarebbe già più difficile, visto che comunque sono stati spesi dei soldi pubblici e si tratterebbe di un danno erariale. Ci aveva provato Dionigi Caiazza, in qualità di assessore all’Urbanistica di una delle giunte guidate da Peppino Vallone. Esattamente il 30 maggio del 2007, ben 17 anni fa, venne indetto il “Bando di concorso per idee progettuali per la sistemazione dell’area e la realizzazione di una nuova struttura in sostituzione di quella denominata “gladio” nel Comune di Crotone”.

Ma questo bando rimase solo un’idea e nulla più. L’elemento nuovo, però, è dato dal fatto che proprio il gladio occupa una posizione strategica in uno dei cluster di Antica Kroton, visto che Parco Pignera è una delle aree più importanti sulle quali si interverrà con la realizzazione di percorsi e tanto altro, almeno si spera. Il gladio è stato già considerato “incoerente” dai progettisti, un elemento che non tanto richiama l’Antica Kroton. E questa incoerenza con il grande progetto per il quale dovrebbero a breve partire i lavori stanziati per tanti e tanti milioni potrebbe anche portare alla sua distruzione, superando il danno erariale.

Dipende, quindi, dalla volontà politica. Ovvero: è la Giunta comunale a decidere cosa fare e come fare. E se la discussione è stata aperta in maniera analoga su Piazza Pitagora, lo stesso si potrebbe fare anche per il gladio. Anzi, forse è la prima cosa da fare, almeno per rendere credibile tutto il progetto di Antica Kroton, una delle poche, se non l’unica ancora di salvezza di questa città.