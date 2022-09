“Turismo accessibile a Crotone”, fino al 12 settembre continuano le attività gratuite per le famiglie di minori con disabilità non motoria

Proseguiranno fino al prossimo 12 settembre le attività dell’iniziativa ideata e realizzata dalla Camera di commercio di Crotone nell’ambito del progetto “Turismo” 20% D.a., con la compartecipazione del Comune di Crotone, nonché il patrocinio del Ministero del Turismo, del Ministero per le disabilità, del Ministero della Transizione ecologica, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, della Regione Calabria, dell’Autorità portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio, di Assonautica Crotone e del Comitato Italiano Paralimpico per la Regione Calabria.

“Fino al prossimo 12 settembre, previa prenotazione obbligatoria, saranno garantite visite guidate gratuite in gommone con skipper con partenza dal Porto di Crotone, escursioni su imbarcazione con possibilità di sosta per pesca con partenza dal Porto di Le Castella ed escursioni in agriturismo della zona alle famiglie di minori con disabilità motoria” commenta il Commissario straordinario della Camera di commercio di Crotone Alfio Pugliese.

“L’iniziativa in commento – continua Pugliese- sta consentendo di valorizzare il territorio, promuovendone una forma di turismo, quello accessibile appunto, caratterizzato dalla solidarietà ed inclusività”.

Per la prenotazione delle attività utilizzare i seguenti riferimenti:

– Visite guidate (3 h) in gommone con skipper in Area Marina Protetta, partenza Porto Crotone

ORARI: 9:00-19:00 – CONTATTI: 389/4896925;

– Escursioni su imbarcazione con possibilità di sosta per pesca, partenza Le Castella. ORARI:

10:00-13:00/16:00-19:00 – CONTATTI: 348/2851700;

– Escursioni in agriturismo della zona con visite guidate. ORARI: 10:00 – 13:00 / 16:00 – 20:00

CONTATTI: 329/8348917.