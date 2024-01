Emergenza sanitaria a Isola Capo Rizzuto: l’appello del sindaco Vittimberga

Il sindaco Maria Grazia Vittimberga denuncia la gravosa situazione in cui versa il servizio sanitario di urgenza-emergenza nella provincia di Crotone: “Una situazione denunciata anche dalle organizzazioni sindacali che ancora non hanno avuto neppure la possibilità di un incontro, richiesto da diverso tempo. In particolare, Isola Capo Rizzuto è privata del servizio ambulanza del 118 da circa un mese. Si tratta di un servizio vitale per una cittadina di 18.000 abitanti che, durante i tre mesi estivi, quintuplica il numero dei potenziali utenti”

“Da tempo era stato programmato anche il servizio della seconda ambulanza, come giustamente si è realizzato in paesi più piccoli. Ma ogni promessa è rimasta vana. La manifestazione di interesse che prevedeva il servizio è stata ritirata e non è stata più riproposta”

“…Faccio un appello al neo commissario Brambilla e al presidente Occhiuto affinché intervengano per rimediare a questa drammatica situazione. Chi di dovere si adoperi affinché si prendano seri provvedimenti per risolvere il problema con celerità sull’ambulanza del 118 e si possa avviare di nuovo l’iter per avere un secondo presidio almeno per i mesi estivi. Chiedo rispetto e dignità per i miei concittadini e per coloro che vengono a soggiornare sul nostro territorio. Esprimo gratitudine e solidarietà per tutti gli operatori sanitari privati degli strumenti essenziali e che nonostante tutto stanno facendo i salti mortali per garantire il servizio in condizioni disumane…”