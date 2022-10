Presentata la campagna “Trasparenti come il vetro” del polo NET

Trasparenti come il vetro. E’ lo slogan della campagna di comunicazione lanciata questa mattina nella sala Borsellino del Palazzo della Provincia, dal POLO NET (Polo d’Innovazione Ambiente e Rischi Naturali) di Crotone e dal Consorzio Recupero Vetro (CoReVe), con il patrocinio della Provincia di Crotone e del Ministero della Transizione Ecologica.

L’intento della campagna è quello di socializzare informazioni sulla raccolta differenziata del vetro attraverso una brochure rivolta soprattutto ai giovani in attività scolastica.

Questa attività di comunicazione, che parte da Crotone, ha lo scopo di sensibilizzare, informare e formare sulla qualità del VETRO fornendo consigli utili e suggerimenti su come lo si conferisce correttamente nella raccolta differenziata.

Si parte dalle antiche origini del vetro, si passa a dettagliarne le sue qualità, si spiega come si prepara per la raccolta differenziata, fino ad arrivare a parlare dei suoi amici e soprattutto dei suoi falsi amici!

Il vetro è un materiale dalla bellezza infinita perché, come spiegano gli addetti ai lavori, da vetro rinasce vetro all’infinito senza che le sue qualità siano in alcun modo alterate.

“ Oggi aggiungiamo un ulteriore tassello alla campagna di comunicazione finalizzata a sensibilizzare le giovani generazioni rispetto al tema della raccolta differenziata. Oggi parliamo del vetro, come abbiamo fatto con la plastica e l’acciaio, tipologie di rifiuto che devono esse valorizzate attraverso il recupero e le nuove tecnologie. Il Polo NET ha anche questo spirito: coadiuvare gli stakeholder pubblici nella sensibilizzazione di tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti! Vogliamo, attraverso il gioco di squadra, promuovere comportamenti virtuosi al fine di trasformare il rifiuto in risorsa economica e sociale. L’ambiente prima di tutto e ringrazio personalmente il Presidente Ferrari, per aver sposato, come in passato, il nostro progetto, il Ministero dell’Ambiente per il patrocinio e il COREVE per la partnership” ha affermato il Presidente del POLO NET, Luigi Borrelli”. lo ha affermato il Presidente del POLO NET, Luigi Borrelli.

“Sostenere le iniziative che hanno quale obiettivo la tutela dell’ambiente, attraverso l’informazione e la sensibilizzazione soprattutto nelle scuole e quindi rivolta ai giovani studenti del nostro territorio, è questo il compito e dovere delle istituzioni, dovere al quale la Provincia di Crotone non intende sottrarsi. Siamo e saremo di supporto e a sostegno di azioni che vanno in questa direzione e oggi lo siamo convintamente accanto al Polo Net per la campagna “Trasparenti come il vetro”. lo ha affermato il Presidente della Provincia di Crotone, Sergio Ferrari

“E’ con grande piacere che dò il saluto a tutto il territorio della provincia di Crotone, che abbiamo il piacere di accogliere tra coloro che si lanciano nella non semplice impresa della raccolta differenziata mono materiale del vetro, e certamente un piacere e un onore vedere la volontà di andare nella direzione di implementare questo importantissima elemento di economia circolare che è il riciclo del vetro che comporta un grosso risparmio di energia e una importante riduzione di CO2” lo ha dichiarato nel video messaggio il Presidente del CoReVe, Gianni Scotti.

“L’opuscolo – afferma la dottoressa Michela Bastone Responsabile della comunicazione del POLO Net sarà distribuito nelle scuole primarie di primo grado e secondo grado, il linguaggio semplice e diretto volutamente utilizzato ci consente di poterlo divulgare nei diversi gradi di istruzione, offrendo fattivamente un vademecum su cosa conferire nella racconta del vetro”.