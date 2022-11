Crotone, 328.000 euro per la digitalizzazione del Comune

Il Comune di Crotone si è aggiudicato un importante finanziamento nell’ambito della misura del PNRR legata alla digitalizzazione.

Nello specifico sono stati ottenuti 328.000 euro per realizzazione di interventi di miglioramento dei siti web dell’Ente e servizi digitali, al fine di migliorare l’esperienza del cittadino nei servizi pubblici.

“Un finanziamento che andrà a implementare strumenti necessari per permettere alla comunità di fruire dei servizi offerti dal comune di Crotone anche in modalità digitale, e va nella direzione che l’Amministrazione sta cercando di seguire proprio per introdurre una nuova forma di integrazione tra l’Ente e i cittadini. Finanziamento che si aggiunge agli 4 interventi già finanziati per circa 600mila euro e legati alla Misura 1 – Digitalizzazione del PNRR” dichiara l’assessore al PNRR Luca Bossi